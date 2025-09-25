Monster Hunter Outlanders si mostra con un nuovo trailer e apre le registrazioni alla closed beta

Contestualmente è stata annunciata anche una closed beta , che si svolgerà verso metà novembre. Se siete interessati potrete registrarvi tramite il sito ufficiale tramite questo indirizzo . Le iscrizioni saranno aperte fino al 7 novembre. Per per partecipare è necessario un iPhone 12 o superiore (iOS 17 o superiore) o un dispositivo Android con almeno 8 GB di RAM e CPU Qualcomm Snapdragon 888 o superiore (Android 12 o successivi).

TiMi Studio Group e Capcom hanno pubblicato un nuovo trailer e immagini di Monster Hunter Outlanders , il nuovo capitolo della serie realizzato appositamente per dispositivi mobile iOS e Android.

Nuovi dettagli sul gioco di caccia mobile

Il nuovo filmato presenta Aesoland, la misteriosa isola che il protagonista e i suoi compagni dovranno esplorare per conto della Gilda degli Avventurieri. Oltre all'Avventuriero Predestinato, il nostro avatar virtuale completamente personalizzabile e in grado di usare tutte le quattordici categorie di armi, in Outlanders potremo sbloccare e vestire i panni di vari Avventurieri, personaggi dotati di ruoli predefiniti e mosse esclusive.

Nel trailer possiamo vedere in azione gli avventurieri equipaggiati con varie armi, come lo Spadone, la Spada Lunga e l'Arco, e alcuni dei mostri che faranno parte del roster, tra cui gli immancabili Rathalos e Rathian, Anjanath e Diablos. In Outlanders affronteremo anche le Specie Radianti, delle versioni potenziate e ancora più letali dei mostri nate dall'influenza della Radiantite, un minerare centrale nell'ecosistema di Aesoland.

Monster Hunter Outlanders sarà disponibile esclusivamente su dispositivi mobile iOS e Android, con una data di uscita ancora da svelare.