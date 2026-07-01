Meta lancia ufficialmente WhatsApp Plus in Italia: quanto costa, come si attiva e cos'ha di esclusivo

Il nuovo piano propone un periodo di prova gratuito della durata di un mese. Al termine dell'offerta iniziale, l'abbonamento viene rinnovato automaticamente al costo di 2,49€ al mese , salvo disdetta da parte dell'utente. Nella schermata dedicata è presente il pulsante che consente di iniziare la prova gratuita , mentre non risultano ancora collegamenti al servizio Meta One annunciato nei mesi scorsi.

WhatsApp Plus è ora disponibile anche in Italia e può essere attivato direttamente dall'app ufficiale, senza dover installare software separati o sostituire la versione gratuita del servizio. Si tratta infatti di un abbonamento opzionale che affianca WhatsApp tradizionale , il quale continua a rimanere completamente utilizzabile senza alcun costo.

L'introduzione di un piano premium richiama il passato dell'applicazione , che prima del 2016 prevedeva un piccolo canone annuale. Oggi, tuttavia, la situazione è diversa.

Attualmente WhatsApp Plus include sei caratteristiche aggiuntive . Gli utenti possono utilizzare pacchetti di adesivi esclusivi riservati agli abbonati e scegliere nuove icone per personalizzare l'aspetto dell'app nella schermata principale dello smartphone.

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Per attivare il servizio è sufficiente accedere al proprio profilo nell'applicazione e aprire la sezione "Abbonamenti", collocata nelle versioni più recenti sopra la voce dedicata alle liste. In alcuni casi questa sezione viene evidenziata con un indicatore verde che ne facilita l'individuazione.

Ulteriori elementi che, anche in Italia, vengono riservati agli utenti WhatsApp Plus

L'abbonamento introduce inoltre temi aggiuntivi che modificano colori, sfondi, messaggi e altri elementi dell'interfaccia, offrendo maggiori possibilità di personalizzazione rispetto alla versione standard. Sono disponibili anche suonerie dedicate, utilizzabili per distinguere notifiche e chiamate. Le ultime novità riguardano la gestione delle conversazioni.

La funzione dedicata agli aggiornamenti delle liste delle chat promette una migliore organizzazione degli argomenti considerati più importanti, anche se la descrizione fornita dall'app rimane piuttosto sintetica.

Infine, gli abbonati possono fissare un numero superiore di chat nella parte alta della schermata principale, mantenendo sempre in evidenza contatti e gruppi utilizzati con maggiore frequenza. Farete, almeno, la prova gratuita? Fatecelo sapere.