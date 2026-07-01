Il processore AMD Ryzen 9 9900X è in offerta su AliExpress: risparmia con il codice sconto dedicato

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Il processore AMD Ryzen 9 9900X è una CPU desktop ad alte prestazioni appartenente alla serie Ryzen 9 9000, progettata per offrire potenza di calcolo elevata in ambiti come gaming, produttività, creazione di contenuti e attività professionali che richiedono molte risorse. Basato sulla moderna architettura Zen 5 e realizzato con processo produttivo a 4 nanometri.
Ulteriori dettagli sul processore
Il Ryzen 9 9900X dispone di 12 core e 24 thread, con una frequenza base di 4,4 GHz e una frequenza massima in modalità boost che può raggiungere i 5,6 GHz. Questa configurazione permette di gestire facilmente applicazioni multitasking, software complessi e carichi di lavoro intensivi. La CPU integra inoltre 64 MB di memoria cache L3, contribuendo a migliorare la velocità di accesso ai dati e le prestazioni generali del sistema.
Il processore supporta memoria DDR5 fino a 5600 MHz, con capacità massima fino a 192 GB e configurazione a due canali. Include anche una grafica integrata AMD Radeon con frequenza base di 2200 MHz, utile per operazioni quotidiane senza la necessità immediata di una scheda video dedicata. Qui la nostra recensione del prodotto.
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