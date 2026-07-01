Il processore AMD Ryzen 9 9900X è in offerta su AliExpress: risparmia con il codice sconto dedicato

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Il processore AMD Ryzen 9 9900X è una CPU desktop ad alte prestazioni appartenente alla serie Ryzen 9 9000, progettata per offrire potenza di calcolo elevata in ambiti come gaming, produttività, creazione di contenuti e attività professionali che richiedono molte risorse. Basato sulla moderna architettura Zen 5 e realizzato con processo produttivo a 4 nanometri.