I giochi PlayStation non usciranno più su disco dal 2028, saranno solo in digitale

Il primo gennaio 2028 non è proprio dietro l'angolo ma era difficile aspettarsi un cambio così drastico in arrivo nei prossimi due anni da parte di Sony, considerando peraltro che molti utenti PlayStation continuano a preferire l'acquisto di giochi su supporto fisico, sebbene con numeri in forte diminuzione.

Il comunicato di Sony PlayStation sull'abbandono dei supporti fisici

"Poiché le preferenze dei consumatori e il settore dell'intrattenimento in generale continuano a spostarsi dai supporti fisici al digitale, la produzione di dischi fisici per tutti i nuovi giochi in uscita sulle console PlayStation verrà interrotta a partire da gennaio 2028", si legge nel comunicato di Sony.

"A partire da tale data, i nuovi giochi saranno disponibili sul PlayStation Store e presso i rivenditori esclusivamente in formato digitale. Questa transizione non avrà alcun impatto sui giochi già pubblicati o che verranno pubblicati prima di gennaio 2028 in formato fisico".

Viene dunque specificato che l'iniziativa riguarda i nuovi giochi in arrivo a partire da tale data, non quelli precedenti, sebbene sia logico pensare che non ci siano ulteriori ristampe di giochi precedenti previste dopo il primo gennaio 2028, in quanto la transizione al digitale sembra effettuare un taglio netto con il passato, per Sony.

"Si tratta di una scelta naturale per Sony Interactive Entertainment, volta ad adeguarsi alle tendenze dei consumatori, dato che la preferenza generale per i supporti digitali supera di gran lunga quella per i dischi fisici. Questa transizione ci consentirà di allinearci maggiormente alle modalità con cui la maggior parte della nostra comunità preferisce oggi accedere ai giochi e giocarci".

Effettivamente, nonostante la costante presenza di utenti che continuano a preferire il supporto fisico per i propri giochi, la tendenza verso il digitale è chiara: in base ai più recenti dati finanziari è emerso che l'85% dei giochi venduti su PS5 e PS4 sono in digitale, con la percentuale cresce sempre di più di anno in anno, e verosimilmente potrebbe raggiungere ulteriori livelli nei prossimi mesi.

"Continueremo a destinare le nostre risorse in via prioritaria alla promozione dell'innovazione nelle modalità di accesso ai giochi da parte dei giocatori e a offrire loro la possibilità di scegliere dove acquistare i nuovi titoli, sia presso i rivenditori che sul PlayStation Store. Rimaniamo impegnati a offrire ai nostri fan un'esperienza di gioco di livello mondiale e vi ringraziamo per il vostro continuo sostegno".