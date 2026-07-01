AirDrop e Quick Share: scoperte vulnerabilità potenzialmente rischiose per miliardi di dispositivi

La recente scoperta di alcune vulnerabilità in AirDrop e Quick Share solleva dubbi sulla sicurezza dei sistemi di condivisione file tra dispositivi. A evidenziarlo è un gruppo di ricercatori del CISPA Helmholtz Center for Information Security, che ha individuato sei vulnerabilità complessive nei due sistemi. Vediamo meglio i dettagli.

Le vulnerabilità individuate

Nel dettaglio, AirDrop risulterebbe affetto da tre vulnerabilità nella fase di pre-autenticazione su iOS e macOS, che potrebbero permettere a un dispositivo nelle vicinanze di interferire con la fase di connessione. Quick Share, invece, presenterebbe problemi logici nel processo di autenticazione e una vulnerabilità di memoria nel client Windows, che in alcuni scenari potrebbe compromettere il corretto processo di verifica tra dispositivi. Secondo quanto riportato dai ricercatori, l'attacco non richiede phishing o interazioni da parte dell'utente: è sufficiente che l'aggressore si trovi nelle vicinanze fisiche della vittima (circa 30 metri) con un dispositivo in grado di sfruttare il processo di riconoscimento.

Quick Share e AirDrop

In questo contesto, il problema riguarda soprattutto le fasi iniziali di connessione, che avvengono automaticamente quando le funzioni di condivisione sono attive. Durante i test su dispositivi come Galaxy S23 Ultra, è stato dimostrato che, in condizioni controllate, è possibile interferire con il processo di autenticazione e influenzare lo scambio dati tra dispositivi vicini, senza alcuna azione da parte dell'utente.

Nonostante ciò, non tutti i dispositivi risultano automaticamente esposti in modo pratico. Le condizioni necessarie all'attacco sono infatti specifiche e legate allo stato dei servizi di condivisione e alla loro configurazione.