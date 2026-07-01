Rhythm Paradise (Rhythm Heaven in Nord America) è quella serie stramba che ti strappa sempre una risata, in ogni occasione, anche quando perdi. Se vedendo qualche trailer o indagando un po' vi sembrerà di avere davanti un WarioWare non fatto da Nintendo SPD, beh... c'entrano sempre loro, anche se a questo giro lo pubblica / co-sviluppa Nintendo EPD (la vecchia SPD + EAD, per dovere di cronaca) insieme a TNX, una sorta di collettivo di artisti giapponesi capitanati da Tsunku, all'anagrafe Mitsuo Terada, storico produttore e rocker nipponico. A guardare oggi il mercato fa sorridere che ai tempi tale Terada non fece altro che andare da Nintendo e proporre di sviluppare un gioco musicale senza una preponderante parte visiva. Mr Osawa, sviluppatore del franchise, aveva già una bella esperienza su WarioWare e stava lavorando a Rhythm Tengoku, basandosi su un prototipo che trasformava il Game Boy Advance in una batteria. Nintendo approvò l'idea e Rhythm Paradise divenne una serie, con Tsunku sempre dietro a proporre i suoi artisti per le musiche folli della saga. Per i rhythm game in Giappone ci vanno pazzi: chi c'è stato avrà visto quanti piani di sale giochi sono dedicati a giochi musicali di ogni tipo, ma basta controllare le uscite videoludiche della terra del Sol Levante per notare che ogni anno escono giochi musicali che qui sono sconosciuti. Se poi ci mettiamo le versioni musicali di franchise di grande spessore, la lista si allunga ancora di più. Rhythm Paradise è uscito da quella coltre asiatica grazie a Nintendo, ma mentiremmo se vi dicessimo che è una serie famosa, o perlomeno famosa quanto WarioWare. Si è costruita una sua base di fan, certamente, anche in Italia, ma la speranza è sempre che grazie a Switch possa far breccia in sempre più case, perché è quel prodotto estivo che non smette mai di essere tanto divertente quanto folle.

Ritmo e stile da vendere Che il team venga da WarioWare si è sempre notato abbastanza platealmente: l'estrazione artistica su Rhythm Paradise Groove rimane sempre ispiratissima, simpatica, allegra e la sua cifra stilistica si mantiene alta in tutte le varie dozzine di giochi a disposizione. Sia che scegliate di dedicare al titolo qualche minuto della vostra pausa in ufficio, sia che decidiate di focalizzare il vostro metronomo mentale per più tempo, il titolo offre diversi spunti per variare l'approccio ludico, anche se la base rimane l'esperienza a giocatore singolo. Qui l'obiettivo è quello solito: meglio giocate, meglio verrete valutati. E più medaglie Eccellente accumulate, più giochi e modalità sbloccherete. La base del sistema è semplicissima e le prime file di giochi ve le berrete, a patto di avere un po' di coordinazione orecchio / mano. Appena vi convincerete di essere bravissimi fidatevi che la festa dura poco: più si va avanti, più le cose si incastrano e il vostro ritmo sarà sempre più esposto a una curva di difficoltà sapientemente bilanciata. La cosa che più aggrappa chi conosce il franchise - ma soprattutto chi non lo conosce - è il suo stile visivo: i giochi sono disegnati bene, ovviamente, ma sono i contesti che propone, le animazioni, le associazioni di personaggi a schermo e la goliardia delle situazioni si mixano alla perfezione per farvi tuffare in siparietti musicali buffissimi eppure efficaci per strapparvi una risata e farvela mantenere durante il corso dello svolgimento di ogni gioco. Semplici eppure molto funzionali, i giochi non richiedono quasi mai più di 1 input, raramente 2 Se venite da altre opere di Osawa saprete che questo modo di intendere i videogiochi è il suo marchio di fabbrica: l'approccio ludico-creativo dei suoi prodotti musicali sa coniugare rapidità, semplicità, divertimento e minimalismo, sviluppando inconsciamente il ritmo tramite parentesi pazze del quotidiano. Delle macchinine che si muovono, degli ombrelli da aprire a ritmo, della frutta che salta sui muscoli di un palestrato, o magari una donna in cucina che deve afferrare della verdura che le va addosso per essere tagliata, o una corsa a ostacoli in pixel art sempre più veloce. E quando fate tutti i quattro giochi di una colonna, si parte con il remix che fonde pezzi dei giochi insieme: qui la sfida è farli a mente fredda, senza quasi ricordarsi come sono strutturati, così quasi da improvvisare.

Modalità a profusione Se c'è una cosa che non vi mancherà in Rhythm Paradise Groove è la quantità di giochi da fare o di modalità da provare. Al netto del fatto che il multiplayer è un toccasana per una serata in compagnia in cui prendere in giro chi non becca il ritmo, ci sono tante modalità da sperimentare, tra il nuovo e lo scontato, come giochi da sperimentare potenzialmente in loop o archivi per andare casualmente su un gioco già sbloccato. Nintendo ha annunciato Pictonico! Un gioco "fotografico" in stile WarioWare per iOS e Android La più interessante? Beatspell, che avrete sicuramente visto nel trailer del recente Direct: Nintendo vi permette di portare la vostra dose di ritmo in una sorta di gioco di ruolo musicale, in cui realmente combattere con avversari facendo evolvere le vostre magie. Siamo sinceri: non vedevamo l'ora di raccogliere nuove medaglie per andare ad attivare altri capitoli per scoprire quanto le cose si facevano divertenti andando avanti e sì, si fanno molto divertenti! Un tramonto, un palestrato e una musica ficcante Alcuni giochi, va detto, trasmettono meglio di altri il fatto che stiate andando o meno a ritmo, ma in fondo è anche la complessità variabile del numero di tasti ed elementi da considerare il bello di Rhythm Paradise Groove: proprio quando vi eravate convinti di avere il ritmo nel pad ecco che arriva un gioco che vi incastra le idee o un remix che mischia le carte in tavola. C'è una ovvia base di trial & error in molte delle modalità e dei giochi, ma fidatevi che le abilità sonore e di input al pad che svilupperete man mano vi serviranno parecchio andando avanti, soprattutto se vorrete sbloccare la grande mole di materiale che Nintendo ha inserito. La modalità Beatspell è una gradita aggiunta al pacchetto grazie a un profumo che rimanda ai JRPG a turni, anche se qui i turni sono ritmati La qualità sonora, per noi occidentali in cerca di stramberie nipponiche, è più cristallina che mai: la quantità di artisti che Tsunku ha inserito nel calderone è piuttosto importante ed è espressione di tutto quello che un fan vorrebbe ascoltare. Dal pop giapponese al funky, dall'elettronica alla musica 8-bit, la varietà è parecchia e il gioco non mancherà di farvi calare sorridendo in tutti gli strambi contesti proposti.

Conclusioni Digital Delivery Nintendo eShop Prezzo 39,99 € Multiplayer.it 8.0 Lettori ND Il tuo voto Rhythm Paradise Groove è il modo migliore che ha Nintendo per ripresentarsi, dopo più di 10 anni, a quelle persone che adorano le opere, gli stili, le influenze ludiche di Osawa. 20 anni di onorata carriera ritmata e non sentirli: la quantità di contenuti, le idee di gameplay e il costante minimalismo dinamico che trasporta gioco dopo gioco, comprese le modalità aggiuntive che trasmettono nuova linfa nella struttura di base, sono tutti elementi che arricchiscono un pacchetto molto ricco e capace di far divertire in singolo, in multiplayer e in gruppo. Ora speriamo solo che torni presto anche WarioWare.

PRO Divertente, rapido, minimale

Tantissimi contenuti

Perfetto in singolo e in multiplayer, per sessioni brevi o più prolungate CONTRO Alcuni minigiochi hanno un grado di leggibilità musicale più criptico

Interfaccia forse un po' troppo minimale