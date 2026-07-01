Steam Machine: il Dual Channel aumenta le prestazioni del 19% nei test CPU, smentendo Valve

Per capire quanto incida questa scelta sulle prestazioni, GamersNexus ha confrontato la configurazione originale con una dotata di un secondo modulo DDR5 da 16 GB. Poiché durante i test l'utilizzo della memoria è rimasto sempre al di sotto dei 16 GB, le differenze registrate dipendono quasi esclusivamente dal passaggio dalla modalità single channel alla modalità dual channel , e non dalla maggiore capacità disponibile.

La nuova Steam Machine di Valve viene distribuita con una configurazione che ha già acceso il dibattito tra gli appassionati di hardware. Nonostante l'azienda avesse inizialmente lasciato intendere che alcuni modelli avrebbero potuto integrare due moduli da 8 GB oppure un singolo modulo da 16 GB, le unità attualmente in commercio montano esclusivamente un banco DDR5 SO-DIMM da 16 GB prodotto nel 2026.

La memoria dual channel migliora le prestazioni della Steam Machine

I benefici più evidenti emergono nei carichi di lavoro che dipendono principalmente dal processore. Nel benchmark di compressione 7-Zip il sistema con due moduli ha raggiunto 65.832 MIPS contro i 55.126 MIPS della configurazione standard, registrando un incremento del 19,4%. Anche diversi videogiochi mostrano miglioramenti significativi quando il limite prestazionale è rappresentato dalla CPU. In Baldur's Gate 3, con risoluzione Full HD e impostazioni Low, il frame rate aumenta del 15,3%, mentre The Outer Worlds 2 nelle stesse condizioni registra un miglioramento del 14,7%. Anche Resident Evil 4, utilizzando il preset Prioritize Performance, migliora del 10%.

Lo scenario cambia quando il carico grava soprattutto sulla scheda grafica integrata. In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, con preset Ultra a 1080p, il vantaggio si limita allo 0,9%, mentre Dragon's Dogma 2 e Kingdom Come: Deliverance II si fermano a un incremento dello 0,6%. Alcuni titoli fanno comunque registrare risultati più interessanti, come Baldur's Gate 3 con preset Ultra, che migliora dell'8,7%, Starfield con un aumento del 3,6% e Resident Evil 4 in configurazione orientata alla GPU, che guadagna il 3,4%.

L'espansione della memoria è tecnicamente possibile, ma Valve non ha progettato la Steam Machine pensando a un aggiornamento rapido. Per raggiungere lo slot libero è necessario smontare buona parte della macchina, anche se il dissipatore può rimanere installato. L'operazione richiede inoltre di scollegare cavi flat fissati con adesivi, una procedura che potrebbe risultare complessa per chi non ha esperienza con l'assemblaggio dei PC.

Considerando che Steam Machine non è progettata per il gaming in 4K con impostazioni massime, molti utenti potrebbero non percepire differenze sostanziali nell'utilizzo quotidiano. I test dimostrano comunque che la modalità dual channel offre vantaggi concreti negli scenari limitati dalla CPU. Resta però il rammarico per una progettazione che avrebbe potuto semplificare gli aggiornamenti, ad esempio con uno sportello dedicato per l'accesso ai moduli di memoria.

Intanto una Steam Machine con architettura ARM è "sicuramente" nei progetti di Valve.