Giugno ricco di novità per NVIDIA DLSS: nuovi giochi, aggiornamenti, demo e grandi offerte

Il mese di giugno ha rappresentato un periodo particolarmente intenso per l'ecosistema NVIDIA DLSS, grazie all'arrivo di numerose novità. Nel corso delle ultime settimane, la tecnologia di upscaling e generazione dei fotogrammi è stata integrata o migliorata in diversi titoli, offrendo prestazioni superiori e una qualità visiva sempre più elevata.
Tra le principali novità figurano EMPULSE, che introduce DLSS Dynamic Multi Frame Generation e Super Resolution, mentre Subnautica 2 riceve il modello più recente di DLSS Super Resolution.
Anche Squad è stato aggiornato con Dynamic Multi Frame Generation e Super Resolution, mentre la versione 3.0 di Zenless Zone Zero aggiunge il supporto a Frame Generation, Super Resolution e Ray Tracing.
NVIDIA DLSS: novità e alcune anticipazioni
L'elenco delle novità, però, non si ferma agli elementi sopracitati:
- Deep Rock Galactic: Rogue Core ora include il supporto a DLSS Multi Frame Generation e DLSS Super Resolution.
- Gothic 1 Remake è compatibile con DLSS Dynamic Multi Frame Generation e DLSS Super Resolution.
- NBA: THE RUN integra l'ultima versione del modello DLSS Super Resolution.
- GOALS supporta DLSS Multi Frame Generation e DLSS Super Resolution.
- Fatekeeper offre il supporto a DLSS Frame Generation e DLSS Super Resolution.
- Marathon Season 2 è stato pubblicato con il supporto a DLSS Frame Generation.
- Tides of Tomorrow include il supporto a DLSS Super Resolution.
- Reaper Actual integra DLSS Multi Frame Generation e DLSS Super Resolution.
- La Open Beta di Mortal Shell II supporta DLSS Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution e Ray Tracing.
- In arrivo, Dune: Awakening riceverà la modalità giocatore singolo e l'atto finale del Book One, insieme a un aggiornamento che introdurrà DLSS Dynamic Multi Frame Generation e DLSS Super Resolution. Inoltre, CONTROL Resonant sarà disponibile dal 24 settembre con supporto a Path Tracing e DLSS.
Oltre alle novità relative alla tecnologia DLSS, NVIDIA presenta i nuovi saldi e una nuova configurazione
Grande spazio è stato dedicato anche allo Steam Next Fest, conclusosi recentemente. Durante l'evento, gli utenti GeForce hanno potuto provare numerose demo ottimizzate con DLSS, tra cui Valor Mortis, The Mound: Omen of Cthulhu, Edge of Memories, Onimusha: Way of the Sword, Salvation: Echoes of War e The Sinking City 2, tutte caratterizzate dal supporto alle più recenti tecnologie NVIDIA.
Parallelamente sono iniziati anche i Saldi Estivi di Steam, con numerose offerte dedicate ai giochi compatibili con RTX. Tra i titoli in promozione figurano ARC Raiders, Battlefield 6, Borderlands 4, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition e altro ancora.
Nel corso del mese NVIDIA ha inoltre presentato una nuova configurazione GeForce Garage ispirata a 007 First Light, equipaggiata con GeForce RTX 5080 Founders Edition, mentre il gioco è ora compatibile con DLSS 4.5 e Dynamic Multi Frame Generation.
Infine, l'azienda ha pubblicato un approfondimento dedicato al lavoro svolto da KRAFTON AI sul progetto PUBG Ally, illustrando come sia stato sviluppato un compagno controllato dall'intelligenza artificiale grazie alla tecnologia NVIDIA ACE.
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