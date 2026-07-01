Giugno ricco di novità per NVIDIA DLSS: nuovi giochi, aggiornamenti, demo e grandi offerte

Il mese di giugno ha rappresentato un periodo particolarmente intenso per l'ecosistema NVIDIA DLSS, grazie all'arrivo di numerose novità. Nel corso delle ultime settimane, la tecnologia di upscaling e generazione dei fotogrammi è stata integrata o migliorata in diversi titoli, offrendo prestazioni superiori e una qualità visiva sempre più elevata.

Tra le principali novità figurano EMPULSE, che introduce DLSS Dynamic Multi Frame Generation e Super Resolution, mentre Subnautica 2 riceve il modello più recente di DLSS Super Resolution.

Anche Squad è stato aggiornato con Dynamic Multi Frame Generation e Super Resolution, mentre la versione 3.0 di Zenless Zone Zero aggiunge il supporto a Frame Generation, Super Resolution e Ray Tracing.