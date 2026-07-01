Galaxy Z Fold 8: i teaser ufficiali confermano il nuovo design

In attesa del prossimo Galaxy Unpacked previsto per il 22 luglio, Samsung ha iniziato a condividere alcuni teaser legati al prossimo Z Fold 8 . I video, sebbene non mostrino lo smartphone, confermano il nuovo fattore di forma: il pieghevole sarà più largo e basso, con proporzioni pensate per offrire un'esperienza d'uso ancora più funzionale. Ecco tutti i dettagli.

Ricordiamo che ormai da mesi circolano indiscrezioni su un formato wide . Proprio nei giorni scorsi, un dipendente dell'azienda è stato avvistato mentre utilizzava il nuovo pieghevole durante una fase di test. Nonostante la custodia protettiva per evitare fughe di notizie, già in quel caso il design più ampio era confermato.

In tutti i filmati, gli elementi vengono progressivamente modellati fino ad assumere una forma più ampia e sottile , richiamando chiaramente il design del nuovo smartphone pieghevole. I video sono accompagnati da frasi come "Bold stroke, New shape" o "A Sweet Reveal".

Samsung ha condiviso ben sei brevi video teaser, ognuno dedicato a un soggetto diverso, come alimenti o oggetti di uso quotidiano.

Le possibili caratteristiche

Stando alle indiscrezioni emerse finora, il Fold 8 dovrebbe adottare una batteria da 4.800 mAh, mentre la variante Ultra dovrebbe utilizzarne una da 5.000 mAh. Avrà inoltre comparto fotografico basato su una fotocamera principale da 50 MP e una ultragrandangolare da 50 MP. Sul display interno dovrebbe essere presente una fotocamera da 10 MP, mentre sullo schermo esterno dovrebbe esserci un'altra fotocamera da 10 MP.

A tal proposito, sarà la variante Ultra a introdurre miglioramenti più interessanti, grazie a una fotocamera ultragrandangolare da 50 MP, rispetto al precedente sensore da 12 MP, insieme al sensore ISOCELL HP2 da 200 MP e al teleobiettivo 10x e zoom ottico 3x.