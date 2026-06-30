Galaxy Z Fold 8 Ultra punta sulle fotocamere con novità interessanti, pochi cambiamenti per Z Flip 8

Nuove indiscrezioni suggeriscono possibili miglioramenti per il prossimo pieghevole Galaxy Z Fold 8 Ultra . Il Galaxy Z Flip 8, invece, non dovrebbe introdurre particolari novità e, a quanto pare, potrebbe non portarne affatto, risultando così meno interessante rispetto al Fold 8. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite. Nel frattempo, ecco tutti i dettagli emersi di recente.

Il comparto fotografico dei nuovi pieghevoli

Manca ormai poco alla presentazione dei nuovi smartphone Galaxy, prevista per il 22 luglio in occasione del prossimo Galaxy Unpacked. Come vi abbiamo anticipato, sarà il Galaxy Z Fold 8 Ultra a introdurre novità più interessanti per quanto concerne il comparto fotografico. Le informazioni sono state condivise da Sisa Journal, secondo cui dovrebbe essere dotato di una fotocamera ultragrandangolare da 50 MP, rispetto al precedente sensore da 12 MP. Dovremmo trovare, inoltre, lo stesso obiettivo principale e teleobiettivo, quindi con sensore ISOCELL HP2 da 200 MP e teleobiettivo 10x e zoom ottico 3x.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Il Fold 8, invece, dovrebbe adottare una fotocamera principale da 50 MP e una ultragrandangolare sempre da 50 MP. Sul display interno dovrebbe essere presenta una fotocamera da 10 MP, mentre sullo schermo esterno dovrebbe esserci un'altra fotocamera da 10 MP. Nessun miglioramento previsto, invece, per il Galaxy Z Flip 8, che dovrebbe adottare una fotocamera principale da 50 MP e una ultragrandangolare da 12 MP.