Il film di Resident Evil è come Il Signore degli Anelli: entrambi hanno un "idiota" come protagonista

In che modo il film di Resident Evil è come Il Signore degli Anelli

"L'idea in questo caso è che stiamo seguendo un idiota", ha detto Cregger. "Non che sia stupido, ma non è il tipico personaggio dei videogiochi, non ha alcuna abilità di combattimento ed è completamente inetto alla sopravvivenza. Bryan è in tutto e per tutto un uomo comune che si ritrova gravato da questo tipo di missione sacra che lo porterà nel cuore di ogni cosa. È un po' come Frodo che va a Mordor".

Parlando dell'intero film, il regista afferma che "sembra un'unica gigantesca sequenza. Le cose si scatenano dopo circa cinque minuti e fondamentalmente la situazione rimane così fino alla fine. Quello che amo dei giochi è che ci si sposta da un set-piece all'altro. Ogni luogo presenta una sfida unica. Quindi, ancora una volta, sto prendendo in prestito il ritmo direttamente dai giochi, in cui ti trovi semplicemente a correre attraverso un percorso a ostacoli".

Infine, Cregger afferma che il film di Resident Evil sarà un film con la sua firma e che "solo per caso" è anche un film di Resident Evil. Ricordiamo che Zach Cregger è il regista di Barbarian (2022) e Weapons (2025), due film molto apprezzati.

Resident Evil sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane dal 17 settembre 2026. Parlando invece dei videogiochi, ricordiamo che Resident Evil Requiem si è aggiornato per cambiare alcuni dettagli di Leon Must Die Forever.