Il film di Resident Evil è come Il Signore degli Anelli: entrambi hanno un "idiota" come protagonista

Resident Evil diventerà ancora una volta un film, che avrà come protagonista Bryan, un giovane uomo che può essere descritto come una sorta di Frodo de Il Signore degli Anelli, ovvero "un idiota".
Le informazioni provengono da una intervista condotta da Empire al regista Zach Cregger.
In che modo il film di Resident Evil è come Il Signore degli Anelli
"L'idea in questo caso è che stiamo seguendo un idiota", ha detto Cregger. "Non che sia stupido, ma non è il tipico personaggio dei videogiochi, non ha alcuna abilità di combattimento ed è completamente inetto alla sopravvivenza. Bryan è in tutto e per tutto un uomo comune che si ritrova gravato da questo tipo di missione sacra che lo porterà nel cuore di ogni cosa. È un po' come Frodo che va a Mordor".
Parlando dell'intero film, il regista afferma che "sembra un'unica gigantesca sequenza. Le cose si scatenano dopo circa cinque minuti e fondamentalmente la situazione rimane così fino alla fine. Quello che amo dei giochi è che ci si sposta da un set-piece all'altro. Ogni luogo presenta una sfida unica. Quindi, ancora una volta, sto prendendo in prestito il ritmo direttamente dai giochi, in cui ti trovi semplicemente a correre attraverso un percorso a ostacoli".
Infine, Cregger afferma che il film di Resident Evil sarà un film con la sua firma e che "solo per caso" è anche un film di Resident Evil. Ricordiamo che Zach Cregger è il regista di Barbarian (2022) e Weapons (2025), due film molto apprezzati.
Resident Evil sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane dal 17 settembre 2026. Parlando invece dei videogiochi, ricordiamo che Resident Evil Requiem si è aggiornato per cambiare alcuni dettagli di Leon Must Die Forever.
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