Porta la tua Nintendo Switch 2 in vacanza con la custodia protettiva OIVO

Proteggi le tue console Nintendo Switch con questa custodia targata OIVO, disponibile su Amazon a 17,09 €. Se sei interessato, puoi acquistare la tua colorazione preferita cliccando direttamente sui box sottostanti (alcuni prezzi potrebbero variare): Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un accessorio utile
Questa custodia è dotata di morbida fodera in microfibra e di un design con chiusura a strappo integrata, in modo da proteggere efficacemente lo schermo da urti improvvisi o impatti. Inoltre, sono presenti diversi scomparti che ti permetteranno di portare con te giochi, cavi, adattatori e controller Joy-Con, in modo da avere tutto a portata di mano.
La custodia può contenere fino a 26 cartucce di gioco, mentre il design separato impedisce ai pin metallici dell'adattatore di graffiare i controller Joy-Con. La custodia è anche molto leggera e si ripone facilmente in uno zaino. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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