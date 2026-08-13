Ami i picchiaduro? Street Fighter 30th Anniversary Collection costa pochissimo su Instant Gaming

Su Instant Gaming è attualmente disponibile Street Fighter 30th Anniversary Collection per PC a 4,14 € invece di 30 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Una raccolta imperdibile
Se ami i picchiaduro e vuoi recuperare alcuni dei titoli più iconici della serie Street Fighter, questa raccolta è decisamente imperdibile e racchiude l'emozione della sala giochi riprodotta direttamente su PC. I titoli inclusi sono i seguenti:
- Street Fighter
- Street Fighter II
- Street Fighter II Champion Edition
- Street Fighter II Hyper Fighting (online Arcade Mode)
- Super Street Fighter II
- Super Street Fighter II Turbo (online Arcade Mode)
- Street Fighter Alpha
- Street Fighter Alpha 2
- Street Fighter Alpha 3 (online Arcade Mode)
- Street Fighter III New Generation
- Street Fighter III 2nd Impact
- Street Fighter III: Third Strike (online Arcade Mode)
Inoltre, nel Museo potrai osservare l'evoluzione della serie negli ultimi 30 anni, scoprire di più sul cast e tanto altro ancora. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.