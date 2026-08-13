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Ami i picchiaduro? Street Fighter 30th Anniversary Collection costa pochissimo su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Street Fighter 30th Anniversary Collection per PC, una raccolta impressionante di ben 12 titoli della serie.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/08/2026
Street Fighter 30th Anniversary Collection
Street Fighter 30th Anniversary Collection
Street Fighter 30th Anniversary Collection
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Su Instant Gaming è attualmente disponibile Street Fighter 30th Anniversary Collection per PC a 4,14 € invece di 30 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una raccolta imperdibile

Se ami i picchiaduro e vuoi recuperare alcuni dei titoli più iconici della serie Street Fighter, questa raccolta è decisamente imperdibile e racchiude l'emozione della sala giochi riprodotta direttamente su PC. I titoli inclusi sono i seguenti:

  • Street Fighter
  • Street Fighter II
  • Street Fighter II Champion Edition
  • Street Fighter II Hyper Fighting (online Arcade Mode)
  • Super Street Fighter II
  • Super Street Fighter II Turbo (online Arcade Mode)
  • Street Fighter Alpha
  • Street Fighter Alpha 2
  • Street Fighter Alpha 3 (online Arcade Mode)
  • Street Fighter III New Generation
  • Street Fighter III 2nd Impact
  • Street Fighter III: Third Strike (online Arcade Mode)
Street Fighter 30th Anniversary Collection
Street Fighter 30th Anniversary Collection

Inoltre, nel Museo potrai osservare l'evoluzione della serie negli ultimi 30 anni, scoprire di più sul cast e tanto altro ancora. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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