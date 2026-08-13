eFootball inaugura la nuova stagione con l'enorme aggiornamento 6.0.0 con tante novità e contenuti

Konami ha annunciato l'arrivo di un aggiornamento maggiore per eFootball, la versione 6.0.0, che segna l'inizio della nuova stagione e introduce una serie di novità pensate per ampliare la competizione, la personalizzazione e le ricompense disponibili per i giocatori su console, PC e dispositivi mobile.
Il publisher parla di un aggiornamento che punta a offrire "maggior competizione, personalizzazione e numerosi premi in‑game". Qui sotto trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio.
Torneo personalizzato, nuove opzioni per le formazioni e tante animazioni
Tra le aggiunte più rilevanti spicca la nuova modalità Torneo Personalizzato, che permette agli utenti di creare e ospitare tornei personalizzati con un massimo di otto partecipanti. I giocatori possono utilizzare il proprio Dream Team o impostare regole e temi specifici, mentre gli organizzatori hanno la possibilità di assistere alle partite in tempo reale.
Sul fronte tattico arriva la nuova funzione Fluida per le formazioni, che consente di cambiare modulo dinamicamente durante le partite, sia in fase offensiva sia difensiva, che combinata con i stili di gioco e le opzioni tattiche ampliate, punta a offrire una profondità strategica superiore e tattiche più realistiche.
Il gameplay riceve un ulteriore upgrade con la Volée dinamica, una meccanica che migliora il controllo sui tiri al volo, e con una vasta serie di nuove animazioni dedicate a movimenti, dribbling, passaggi, tiri, controlli e interventi dei portieri, per un'esperienza calcistica più autentica.
Antonio Conte, nuovi minigiochi e contenuti
Per la prima volta arriva anche un allenatore dotato di due Link‑Up Plays: il leggendario Antonio Conte, che debutta con "Touchdown Pass C" e "One‑Two Cut‑In B", offrendo nuove soluzioni tattiche e maggiore versatilità in attacco.
Konami ha inoltre collaborato con PlatinumGames per rinnovare i minigiochi giornalieri e introdurre la nuova funzione Daily Super Play, che permette di ricreare momenti spettacolari del calcio tramite un gameplay basato sul tempismo, utilizzando giocatori selezionati da una rosa speciale.
A celebrare la nuova stagione arriva la New Season Campaign, attiva dal 13 agosto al 3 settembre 2026, con bonus login, obiettivi e ricompense come GP, punti esperienza e oggetti per lo sviluppo dei calciatori. Chi accederà durante la campagna riceverà anche uno Special Player Contract per ingaggiare un giocatore tra le stelle di FC Barcelona e Manchester United, nonché l'allenatore Frank Lampard con lo Stile di gioco di Squadra "Pressing Totale".
Per le note al completo dell'aggiornamento e tutte le altre novità arrivate con la nuova stagione, vi suggeriamo di visitare il sito ufficiale di eFootball, a questo indirizzo.