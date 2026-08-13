eFootball inaugura la nuova stagione con l'enorme aggiornamento 6.0.0 con tante novità e contenuti

Konami ha annunciato l'arrivo di un aggiornamento maggiore per eFootball, la versione 6.0.0, che segna l'inizio della nuova stagione e introduce una serie di novità pensate per ampliare la competizione, la personalizzazione e le ricompense disponibili per i giocatori su console, PC e dispositivi mobile. Il publisher parla di un aggiornamento che punta a offrire "maggior competizione, personalizzazione e numerosi premi in‑game". Qui sotto trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio.

Torneo personalizzato, nuove opzioni per le formazioni e tante animazioni Tra le aggiunte più rilevanti spicca la nuova modalità Torneo Personalizzato, che permette agli utenti di creare e ospitare tornei personalizzati con un massimo di otto partecipanti. I giocatori possono utilizzare il proprio Dream Team o impostare regole e temi specifici, mentre gli organizzatori hanno la possibilità di assistere alle partite in tempo reale. Sul fronte tattico arriva la nuova funzione Fluida per le formazioni, che consente di cambiare modulo dinamicamente durante le partite, sia in fase offensiva sia difensiva, che combinata con i stili di gioco e le opzioni tattiche ampliate, punta a offrire una profondità strategica superiore e tattiche più realistiche. Il gameplay riceve un ulteriore upgrade con la Volée dinamica, una meccanica che migliora il controllo sui tiri al volo, e con una vasta serie di nuove animazioni dedicate a movimenti, dribbling, passaggi, tiri, controlli e interventi dei portieri, per un'esperienza calcistica più autentica.