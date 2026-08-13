Il monitor da gaming Acer Nitro da 24" è in offerta su Amazon: FullHD e refresh rate da 200 Hz

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante sul monitor da gaming Acer Nitro da 24": l'offerta prevede uno sconto attivo del 10% per un costo finale d'acquisto di 89,90€. Puoi acquistarlo direttamente cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata tramite il box qui sotto: Il monitor gaming Acer Nitro da 24 pollici è progettato per offrire immagini fluide e dettagliate, combinando una buona qualità visiva con caratteristiche pensate per il gaming. Il pannello con risoluzione Full HD (1920 x 1080) permette di visualizzare immagini nitide e colori precisi, risultando adatto sia per giocare sia per guardare film e contenuti multimediali.
Ulteriori dettagli sul monitor
Uno dei principali punti di forza è la frequenza di aggiornamento fino a 200 Hz, che consente di ottenere una visualizzazione più fluida delle immagini e una maggiore rapidità nella riproduzione dei fotogrammi. A questa caratteristica si aggiunge un tempo di risposta di appena 0,5 ms, utile per ridurre la sfocatura durante le scene più movimentate e rendere l'azione più chiara.
Il monitor utilizza un pannello IPS. Per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco è presente la tecnologia AMD FreeSync Premium, che contribuisce a ridurre il tearing e a mantenere le immagini più fluide.
A completare la dotazione troviamo Acer VisionCare, una serie di tecnologie progettate per rendere l'utilizzo dello schermo più confortevole per gli occhi