GeForce NOW amplia il catalogo: ecco i nove giochi della settimana

Come sempre, con il GFN Thursday , NVIDIA ha svelato i giochi che si aggiungeranno al catalogo di GeForce Now. Si tratta di 9 giochi da provare , tra cui diverse nuove uscite già scoperte in precedenza. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Ulteriori miglioramenti per i giocatori

Non è finita qui: l'app nativa di GeForce NOW per Linux ha finalmente superato la fase beta. Gli utenti Linux potranno così sfruttare il cloud gaming mantenendo la propria configurazione preferita, senza la necessità di effettuare upgrade all'hardware locale. Tra gli altri miglioramenti troviamo una riduzione della latenza durante l'utilizzo del DLSS Frame Generation, mentre gli abbonati al piano Performance possono beneficiare di frame rate più elevati in alcuni dei giochi più impegnativi sul fronte della CPU.

Tutto ciò viene gestito direttamente nel cloud, quindi non è necessario installare o configurare altro. I miglioramenti sono evidenti soprattutto durante lo streaming a 60 o 120 fotogrammi al secondo in risoluzione 1440p e 4K. Inoltre, in occasione del back-to-school, i nuovi proprietari idonei possono sfruttare il Chromebook Fast Pass per ottenere un anno gratis di GeForce Now su Chromebook.