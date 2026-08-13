WhatsApp prepara nuovi temi per le chat: gli sfondi animati arrivano anche su iPhone

WhatsApp si prepara a introdurre una nuova serie di temi dedicati alla personalizzazione delle chat, che saranno disponibili sia su iPhone sia su Android. Tra le novità in arrivo ci saranno anche gli sfondi animati, pensati per rendere le conversazioni più dinamiche e personalizzabili. L'app imposterà automaticamente il colore delle bolle dei messaggi, così da mantenere un'interfaccia più chiara, uniforme e coerente con il tema selezionato.
La novità dovrebbe interessare anche gli smartphone Android, sui quali WhatsApp sta preparando una selezione di temi inediti, caratterizzati da stili, colori e combinazioni grafiche differenti. Si tratta di una possibilità di personalizzazione che, come vi abbiamo già anticipato diversi giorni fa, permetterà agli utenti di modificare maggiormente l'aspetto delle proprie conversazioni.
Chat ancora più personalizzate
Attualmente, la funzionalità è ancora in fase di sviluppo e viene testata nelle versioni beta di WhatsApp per Android e iOS. Nel caso di iPhone, la novità è stata individuata nella versione beta 26.31.10.74, distribuita tramite TestFlight. Secondo quanto scoperto, all'interno dell'app saranno presenti tre categorie diverse, tra cui "Featured", "Doodle" e "Minimal", da scegliere in base alle proprie preferenze. Le ultime due opzioni sono invece pensate per gli utenti che preferiscono mantenere un aspetto più vicino a quello originale dell'app. In particolare, i temi "Minimal" propongono un'interfaccia essenziale, caratterizzata da semplici sfondi bianchi o scuri, così da offrire un'esperienza più sobria e fedele al design tradizionale di WhatsApp.
La novità vera e propria, però, riguarda l'introduzione degli sfondi animati. Per garantire un'esperienza ottimale, tuttavia, WhatsApp renderà l'animazione lenta e graduale, in modo da non distrarre e non rovinare l'esperienza d'uso. Come anticipato, il colore delle bolle dei messaggi verrà adattato automaticamente da WhatsApp in base al tema selezionato. Non sarà quindi necessario scegliere questa impostazione separatamente, permettendo all'interfaccia di mantenere un aspetto coerente.
Considerando, però, che le nuove categorie sono ancora in fase di sviluppo e non sono state rese disponibili nemmeno ai beta tester, sarà necessario attendere un futuro aggiornamento prima di poterle provare. Al momento non sono state comunicate tempistiche precise, quindi non resta che aspettare ulteriori novità. Come sempre, vi terremo aggiornati non appena emergeranno nuovi dettagli.
Altre novità
Nel frattempo, dopo Android, anche la beta iOS mostra un avviso subito dopo l'iscrizione a un Canale, ricordando che le notifiche sono disattivate per impostazione predefinita. Inoltre, WhatsApp introduce nuove funzioni per gestire meglio le chat di gruppo e aggiunge il tag per menzionare tutti.