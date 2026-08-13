WhatsApp prepara nuovi temi per le chat: gli sfondi animati arrivano anche su iPhone

WhatsApp si prepara a introdurre una nuova serie di temi dedicati alla personalizzazione delle chat, che saranno disponibili sia su iPhone sia su Android. Tra le novità in arrivo ci saranno anche gli sfondi animati, pensati per rendere le conversazioni più dinamiche e personalizzabili. L'app imposterà automaticamente il colore delle bolle dei messaggi, così da mantenere un'interfaccia più chiara, uniforme e coerente con il tema selezionato.

La novità dovrebbe interessare anche gli smartphone Android, sui quali WhatsApp sta preparando una selezione di temi inediti, caratterizzati da stili, colori e combinazioni grafiche differenti. Si tratta di una possibilità di personalizzazione che, come vi abbiamo già anticipato diversi giorni fa, permetterà agli utenti di modificare maggiormente l'aspetto delle proprie conversazioni.