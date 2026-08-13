OPPO Reno16 Pro 5G è al minimo storico su Amazon: display ottimo e comparto fotocamere completo

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, OPPO Reno16 Pro è attualmente su Amazon a 899,99 € rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ovvero 1.099,99 €, permettendoti di risparmiare il 18%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, di seguito trovi due colorazioni tra cui scegliere: basterà cliccare sui box sottostanti. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un buon dispositivo

Lo smartphone è alimentato dal processore Dimensity 8550 con 12 GB di RAM e nel complesso offre buone prestazioni. La batteria ha una capacità di 6.000 mAh con ricarica cablata 80 W SUPERVOOC, per offrire un'esperienza d'uso senza interruzioni. Troviamo inoltre un display AMOLED da 6,32" con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e luminosità di picco a 1800 nits. Il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 200 MP con OIS, un teleobiettico ottico da 50 MP e l'ultra-grandangolare da 50 MP, mentre la fotocamera frontale è da 50 MP.

Oppo Reno16 Pro

Nel complesso, si tratta di uno smartphone dal formato compatto molto interessante, con un display ottimo e un comparto fotocamere completo e convincente. Tuttavia, è molto simile al predecessore e la batteria non appare migliorata. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.