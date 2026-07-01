OPPO Reno16 Pro, la recensione: lo smartphone Android è sempre compatto, il prezzo proprio no

OPPO continua imperterrita con la sua politica di aggiornamenti semestrali delle sue principali serie di smartphone, quindi in questa recensione dell'OPPO Reno16 Pro andremo ad analizzare il successore di un dispositivo uscito neanche sei mesi fa: come è facile prevedere gli upgrade lato hardware sono minimi, mentre è decisamente tangibile il cambio di posizionamento del prodotto.
OPPO Reno16 Pro si rivolge dunque in maniera piuttosto diretta a vlogger e content creator, mettendo sul piatto funzionalità IA e strumenti fotografici espressamente dedicati all'esposizione di se stessi, tra i quali figura anche una periferica piuttosto bizzarra come l'OPPO Bubble. Non è però questo l'unico ambito in cui la sterzata è stata netta, con un prezzo di listino di 1099 Euro superiore di ben 300 Euro rispetto al precedente modello: un aumento che, come vedremo, difficilmente si può giustificare nonostante l'arcinota crisi del mercato delle memorie.
Caratteristiche tecniche dell'OPPO Reno16 Pro
Il SoC scelto da OPPO è il MediaTek Dimensity 8550 Super a 4 nm, chip che condivide con il Dimensity 8450 del Reno15 Pro la stessa configurazione di core (1x3.25 GHz Cortex-A725 + 3x3.0 GHz + 4x2.1 GHz) e la medesima GPU Mali-G720 MC7. Come avremo modo di analizzare in seguito nei benchmark, la distanza dalle prestazioni del predecessore è minima: in termini pratici, i due chip sono sostanzialmente equivalenti, il che rende difficile parlare di aggiornamento generazionale.
La differenza principale è il supporto a memorie più veloci, con il dispositivo che infatti presenta 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 3.1: in ogni caso, si tratta di un profilo prestazionale bilanciato, ma certamente non da far girare la testa.
La connettività include 5G, Wi-Fi 6 (e non 7 come gli smartphone più avanzati), Bluetooth 5.4, NFC, GPS e porta USB-C di tipo 2.0. C'è il supporto per le eSIM e sono ovviamente presenti gli altoparlanti stereo dual speaker e il motore a vibrazione lineare sull'asse X per il feedback aptico. Assente invece il jack da 3,5 mm, ma questa nella fascia medio/alta è ormai una consuetudine.
La certificazione di resistenza agli agenti atmosferici è quadrupla, questa sì da top di gamma: IP66, IP68, IP69 e IP69K si traducono in protezione completa anche da getti d'acqua ad alta pressione e temperature elevate.
Per quanto riguarda la dotazione di accessori inclusi nella confezione, OPPO Reno16 Pro 5G si comporta anche qui come un vero e proprio flagship, fornendo soltanto un cavo USB.
Scheda tecnica OPPO Reno16 Pro
- Dimensioni: 151.21 x 72.42 x 8.2/8.36
- Peso: 188/191 grammi
- Display:
- AMOLED da 6.32"
- Risoluzione 2640 x 1216
- Refresh rate a 144 Hz
- Luminosità di picco 3600 nit
- Aspect Ratio 19.5:9
- SoC: MediaTek Dimensity 8550 Super
- GPU: Mali-G720 MC7
- RAM: 12 GB di tipo LPDDR5X
- Storage: 512 GB di tipo UFS 3.1
- Fotocamere posteriori:
- Principale Wide 200 MP f/1.8
- Tele 3.5x 50 MP f/2.8
- Grandangolare Ultra-Wide 50 MP f/2.0
- Fotocamera frontale:
- Principale Wide 50 MP f/2.0
- Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6
- Bluetooth: 5.4 con A2DP/LE/aptX HD/LHDC 5
- Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale
- Resistenza agli elementi: Certificazione IP68/IP69K
-
- Colori:
- Pop White
- Starlight Black
- Batteria: 6000 mAh
- Prezzo:
- 12 GB RAM + 512 GB Storage | 1099 €
Design
OPPO Reno16 Pro mantiene le dimensioni compatte che avevano reso interessante il predecessore: 151 mm di altezza, 72 mm di larghezza, poco più di 8 mm di profondità e un peso contenuto di 188/191 grammi a seconda della colorazione, un elemento che cambia radicalmente l'aspetto del retro.
Il design 3D Pop Planet è disponibile nella variante Pop White, che stando alle dichiarazioni di OPPO proietta un pianeta tridimensionale sopra la scocca tramite la tecnologia proprietaria HoloVerse a microlenti. Non avendola potuta testare di persona, ci limitiamo a segnalarne l'esistenza: sulla variante nera Starlight Black che abbiamo ricevuto in prova, il retro è un pezzo unico di vetro scolpito a freddo con finitura opaca privo di effetti speciali, ma piacevolmente sobrio. Il modulo fotocamere in alto a sinistra è incluso in un riquadro lucido che stacca con il resto del corpo.
Il display da 6.32 pollici mantiene le misure del predecessore così come la posizione e le dimensioni del punch hole per la fotocamera frontale: non cambia nemmeno il materiale protettivo, che è sempre Gorilla Glass 7i.
Il frame è in alluminio, e presenta la disposizione degli elementi tipica della casa: a destra tasti di accensione e controllo volume, in basso speaker principale, porta USB e alloggiamento per le SIM e a sinistra il tasto AI Snap Key, programmabile per richiamare le funzioni di intelligenza artificiale.
Display
OPPO Reno 16 Pro monta un pannello AMOLED da 6,32 pollici con risoluzione di 2.640 x 1.216 pixel con densità di 460 PPI, valore ottimo per la diagonale in questione. Le dimensioni sono le stesse del Reno15 Pro ma la frequenza di aggiornamento sale a 144 Hz adattivi, mentre il predecessore si fermava a 120 Hz fissi. Il refresh rate si adatta automaticamente al contenuto, ma non essendo un LTPO le frequenze possono essere scalate solo a step di 120, 90 o 60 Hz.
La luminosità di picco dichiarata è di 3.600 nit, con HBM a 1.800 nit e tipica a 600 nit: valori più che sufficienti per garantire la lettura anche sotto luce solare diretta seppure non siano tra i più elevati della categoria.
La gestione del dimming è interessante: sopra i 70 nit viene applicato il DC dimming, che elimina il flicker completamente, mentre sotto i 70 nit subentra il PWM dimming. Un approccio ibrido che cerca di ridurre l'affaticamento visivo in tutte le condizioni di luminosità ambientale.
I colori sono saturi e accurati come ci si aspetta da un pannello AMOLED di questa generazione, con neri profondi e buon contrasto. La modalità automatica di temperatura colore restituisce bianchi caldi e piacevoli, che possono essere corretti verso toni più neutri nelle impostazioni avanzate. Presente il supporto per lo standard HDR10+.
Il lettore per le impronte digitali incastonato sotto lo schermo è di tipo ottico e funziona piuttosto bene, anche se è posizionato leggermente troppo in basso per i nostri gusti.
Fotocamere
Il sistema fotografico di OPPO Reno 16 Pro vanta quattro sensori: una principale Samsung S5KHP5 da 200 MP f/1.8 con OIS, una ultra-wide GC50F6 da 50 MP con AF, una tele 3.5x Samsung JN5 da 50 MP con OIS una frontale da 50 MP con AF. La configurazione ricalca quella del predecessore nei valori nominali, ma introduce miglioramenti nell'elaborazione software e nelle funzioni AI.
Gli scatti diurni del sensore principale da 200 MP sono dettagliati e ben esposti, con colori fedeli ed una convincente gestione delle alte luci. La modalità pixel-binning restituisce file da 12,5 MP molto apprezzabili, mentre la risoluzione piena è utile principalmente per crop estremi in post-produzione.
La tele a 3.5x con OIS garantisce scatti stabili e ritratti con buona separazione soggetto-sfondo.
L'ultra-wide con AF si distingue dalla concorrenza per la capacità di mettere a fuoco anche da distanza ravvicinata.
In notturna il comportamento è nella media della fascia: la modalità notte gestisce bene le scene urbane, mentre in condizioni di scarsissima illuminazione emerge il distacco rispetto ai top di gamma
Il punto di forza dichiarato da OPPO per questa generazione è il set di strumenti creativi orientati al vlogging: AI Remix Collage (composizioni automatiche da più clip), Pop Cam (selfie animati con sfondi tridimensionali), Popout 2.0 per effetti di profondità, 4K Auto Straighten Video (correzione automatica dell'orizzonte in tempo reale), Dual-View Video 2.0 (registrazione simultanea frontale e posteriore). Sono funzioni che si rivolgono chiaramente a un pubblico di content creator - o presunti tali - che ad ogni modo nella pratica risultano più usabili rispetto al passato.
La fotocamera frontale da 50 MP con AF conferma quanto di buono già dimostrato dal precedente modello, regalando selfie davvero di ottima qualità e con la chicca dell'opzione ultra-wide utile quando c'è bisogno di un'inquadratura più generosa.
Per quanto riguarda le riprese video, OPPO Reno16 Pro supporta la registrazione 4K a 60 FPS con tutti gli obiettivi, un piccolo punto di forza rispetto al predecessore che era limitato a 1080p sul frontale. Anche questo va letto come un assist per chi usa il telefono come camera principale per contenuti social.
OPPO Bubble
Assieme allo smartphone abbiamo ricevuto in prova la periferica OPPO Bubble, anch'essa espressamente rivolta al mondo del vlogging: si tratta di un piccolo display AMOLED da 1,73 pollici che si aggancia magneticamente al retro tramite apposita cover o con l'adesivo incluso nella confezione, con batteria da 560 mAh e certificazione IP54. Chiaramente in presenza di un iPhone o di un Pixel recente, il collegamento avviene attraverso i magneti Qi2 presenti nella scocca e fa quindi strano osservare che OPPO, pur realizzando internamente questa periferica, non abbia pensato di dotare il Reno16 Pro dei magneti.
Nella pratica, fa poco più di quello che si potrebbe delegare a uno smartwatch di medio livello - visualizzare notifiche, fungere da specchio per i selfie, comandare lo shutter da remoto - ma con l'aggravio di un oggetto fisicamente attaccato al telefono, che ne aumenta il peso e lo spessore e risulta scomodo da gestire. A un prezzo di 129 Euro, ci sembra onestamente una proposta poco sensata anche per il peculiare pubblico a cui si rivolge.
Batteria
Nel contesto di uno smartphone che non compie grandi passi in avanti, sul fronte batteria OPPO Reno16 Pro ne fa addirittura uno indietro obiettivamente difficile da spiegare. Se infatti la versione internazionale monta un modulo da 6.700 mAh, quella europea riceve una configurazione dual-cell da 6.000 mAh: meno dei 6.200 mAh del Reno15 Pro che questo telefono dovrebbe sostituire. L'autonomia rimane comunque buona - si arriva comodamente a fine giornata con un utilizzo misto - ma il confronto diretto con il predecessore non è lusinghiero.
La ricarica è cablata e compatibile con lo standard 80W SUPERVOOC, ma non essendo incluso l'alimentatore nella confezione bisogna procurarsene uno analogo per godere della massima efficienza. Nonostante la stessa potenza dichiarata del predecessore, la curva di carica sembra meno aggressiva, con poco meno di un'ora necessaria per riempire completamente il serbatoio. Nel segmento di prezzo del Reno16 Pro si tratta di una performance nella media, ben lontana dai migliori della categoria. Assente la ricarica wireless.
Videogiochi e prestazioni
Il Dimensity 8550 Super è sulla carta un aggiornamento del SoC montato sul Reno15 Pro, ovvero il Dimensity 8450 del Reno15 Pro, ma i numeri raccontano una storia diversa. I benchmark rivelano che i due chip sono sostanzialmente equivalenti: su GeekBench il Reno16 Pro segna 1567 punti single-core contro i 1616 del predecessore (ovvero, è leggermente più lento) mentre su AnTuTu il margine è minimo. Messo a confronto con la concorrenza diretta nella stessa fascia di prezzo, il Reno16 Pro si trova in netta inferiorità prestazionale, seppur non tale da stravolgere il posizionamento complessivo del dispositivo.
In linea assoluta il Reno16 Pro è ad ogni modo fluido e reattivo nell'uso quotidiano: le app si aprono senza intoppi e il multitasking regge bene. Lato strettamente gaming, la presenza del motore a vibrazione lineare sull'asse X è un dettaglio apprezzabile che migliora il feedback aptico e la modalità Assistente Giochi di ColorOS assolve a tutte le tipiche mansioni del caso. Ben vengano anche i 144 Hz di refresh rate, ma bisogna sottolineare come i titoli che li supportino siano davvero pochi.
La gestione termica è il punto debole più evidente: il telefono si scalda in fretta già con carichi di lavoro non esagerati, e lo stress test di 3DMark restituisce un dato preoccupante: appena il 36% di stabilità prestazionale, con una temperatura massima rilevata di 46°C. Significa che il Dimensity 8550 Super abbassa le frequenze in modo aggressivo per non surriscaldarsi, penalizzando sensibilmente le performance sostenute. Non si tratta di un comportamento eccezionale nella fascia media, ma il dato è tra i peggiori della categoria e si avverte concretamente: anche in gaming di media intensità, il calore si accumula in tempi brevi e il divario rispetto alle prestazioni di picco diventa percebile.
Esperienza d'uso
OPPO Reno16 Pro 5G arriva con Android 16 e ColorOS 16, un'interfaccia fluida e ricca di funzioni. La novità più significativa rispetto al Reno15 Pro sul fronte software è l'integrazione più profonda e coerente dell'intelligenza artificiale, resa accessibile anche fisicamente attraverso il tasto AI Snap Key.
AI Mind Space funziona come una sorta di cervello digitale: raccoglie note, riassunti, estratti di pagine web, ricevute fotografate e transazioni finanziarie riconosciute automaticamente dopo un pagamento digitale. AI Mind Pilot coordina in modo intelligente Google Gemini, Perplexity e ChatGPT, permettendo di interrogare i tre modelli contemporaneamente e confrontare le risposte in un unico spazio. È una funzione concreta e ben implementata, che supera la semplice integrazione di un assistente AI di terze parti.
Tra le altre funzioni IA degne di nota: AI Menu Translation (traduzione visiva dei menu di ristoranti con immagini dei piatti, prezzi in valuta locale e possibilità di far leggere l'ordine in lingua straniera), AI Scan e AI Extract per la scansione e l'estrazione di testi da documenti in meno di tre secondi, AI Bill Manager per il tracciamento automatico delle spese. Il pacchetto AI è tra i più completi e ben integrati della fascia media.
Merita una menzione la modalità O+ Connect che gestisce la connettività con altri dispositivi, consentendo la condivisione file tra OPPO e iOS via tap, il mirroring dello schermo su Mac/Windows e il controllo remoto del PC dal telefono.
Inalterata la politica di supporto software di OPPO, che garantisce 5 anni di major update e 6 anni di patch di sicurezza, per un pacchetto piuttosto soddisfacente.
Il bloatware al primo avvio rimane invece un problema ricorrente nella serie: numerose applicazioni preinstallate di terze parti richiede la consueta operazione di pulizia, e le schermate pubblicitarie sul lock screen sono ancora presenti e fastidiose come in passato. A 1.099 Euro di listino, se ne poteva serenamente fare a meno.
Conclusioni
Multiplayer.it
7.0
Nessuno può negare che OPPO Reno16 Pro 5G sia uno smartphone costruito bene, con fotocamere solide e funzioni IA ben implementate. Ma considerando quanto sia simile al predecessore uscito appena sei mesi fa, i 1099 Euro di listino appaiono obiettivamente esagerati. Oltretutto questo posizionamento mette il Reno16 Pro in competizione con dispositivi con chipset flagship, ricarica più rapida e prestazioni sostenute ben superiori. Chi è attratto dall'ecosistema OPPO e dalla compattezza della serie farebbe bene a valutare il Reno15 Pro (disponibile a uno street price interessante) oppure a drizzare le orecchie per promozioni o inevitabili tagli di prezzo.
PRO
- Formato compatto sempre molto intrigante
- Display ottimo e comparto fotocamere completo
- Tante utili funzionalità IA
CONTRO
- Prezzo di listino esagerato
- Molto simile al predecessore, batteria persino peggiorata
- Gestione termica piuttosto problematica
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.