OPPO Reno16 Pro, la recensione: lo smartphone Android è sempre compatto, il prezzo proprio no

OPPO Reno16 Pro si rivolge dunque in maniera piuttosto diretta a vlogger e content creator, mettendo sul piatto funzionalità IA e strumenti fotografici espressamente dedicati all'esposizione di se stessi, tra i quali figura anche una periferica piuttosto bizzarra come l'OPPO Bubble. Non è però questo l'unico ambito in cui la sterzata è stata netta, con un prezzo di listino di 1099 Euro superiore di ben 300 Euro rispetto al precedente modello : un aumento che, come vedremo, difficilmente si può giustificare nonostante l'arcinota crisi del mercato delle memorie.

OPPO continua imperterrita con la sua politica di aggiornamenti semestrali delle sue principali serie di smartphone, quindi in questa recensione dell'OPPO Reno16 Pro andremo ad analizzare il successore di un dispositivo uscito neanche sei mesi fa: come è facile prevedere gli upgrade lato hardware sono minimi, mentre è decisamente tangibile il cambio di posizionamento del prodotto.

Caratteristiche tecniche dell'OPPO Reno16 Pro

Il SoC scelto da OPPO è il MediaTek Dimensity 8550 Super a 4 nm, chip che condivide con il Dimensity 8450 del Reno15 Pro la stessa configurazione di core (1x3.25 GHz Cortex-A725 + 3x3.0 GHz + 4x2.1 GHz) e la medesima GPU Mali-G720 MC7. Come avremo modo di analizzare in seguito nei benchmark, la distanza dalle prestazioni del predecessore è minima: in termini pratici, i due chip sono sostanzialmente equivalenti, il che rende difficile parlare di aggiornamento generazionale.

La scheda tecnica di OPPO Reno16 Pro somiglia molto a quella del precedente modello

La differenza principale è il supporto a memorie più veloci, con il dispositivo che infatti presenta 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 3.1: in ogni caso, si tratta di un profilo prestazionale bilanciato, ma certamente non da far girare la testa.

La connettività include 5G, Wi-Fi 6 (e non 7 come gli smartphone più avanzati), Bluetooth 5.4, NFC, GPS e porta USB-C di tipo 2.0. C'è il supporto per le eSIM e sono ovviamente presenti gli altoparlanti stereo dual speaker e il motore a vibrazione lineare sull'asse X per il feedback aptico. Assente invece il jack da 3,5 mm, ma questa nella fascia medio/alta è ormai una consuetudine.

OPPO Reno16 Pro arriva accompagnato soltanto dal cavo USB

La certificazione di resistenza agli agenti atmosferici è quadrupla, questa sì da top di gamma: IP66, IP68, IP69 e IP69K si traducono in protezione completa anche da getti d'acqua ad alta pressione e temperature elevate.

Per quanto riguarda la dotazione di accessori inclusi nella confezione, OPPO Reno16 Pro 5G si comporta anche qui come un vero e proprio flagship, fornendo soltanto un cavo USB.

Scheda tecnica OPPO Reno16 Pro