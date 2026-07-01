Il controller 8BitDo Pro 3 è in sconto su AliExpress: risparmia con questi codici

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Caratteristiche del controller
Questo controller integra un dock di ricarica che ti permetterà di avere il controller sempre carico, potendo quindi giocare senza alcuna interruzione. Inoltre, è compatibile con Nintendo Switch 1 e 2, PC Windows, dispositivi Apple, SteamOS e smartphone Android. I pulsanti magnetici ABXY sono intercambiabili, quindi potrai passare facilmente dal layout per Switch a quello per Xbox in base alle tue esigenze.
Infine, il prodotto è dotato di joystick TMR ad alta precisione con chip di campionamento ADC a 12 bit. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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