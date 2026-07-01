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Il controller 8BitDo Pro 3 è in sconto su AliExpress: risparmia con questi codici

Tra le offerte di AliExpress troviamo il controller bluetooth 8BitDo Pro 3 per Nintendo Switch 2, PC, iOS e Android. Con questo codice potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/07/2026
Controller 8BitDo Pro 3

Se sei alla ricerca di un nuovo controller, il pad 8BitDo Pro 3 è su AliExpress a 73,91 € ma con il codice CDJULY06 potrai risparmiare altri 6 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 1° al 7 luglio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del controller

Questo controller integra un dock di ricarica che ti permetterà di avere il controller sempre carico, potendo quindi giocare senza alcuna interruzione. Inoltre, è compatibile con Nintendo Switch 1 e 2, PC Windows, dispositivi Apple, SteamOS e smartphone Android. I pulsanti magnetici ABXY sono intercambiabili, quindi potrai passare facilmente dal layout per Switch a quello per Xbox in base alle tue esigenze.

8BitDo Pro 3
8BitDo Pro 3

Infine, il prodotto è dotato di joystick TMR ad alta precisione con chip di campionamento ADC a 12 bit. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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