OPPO Reno15 Pro, la recensione dello smartphone Android piccolo, ma potente

Anzitutto è per l'appunto un "Pro", che per la serie 14 era stato scelto di non distribuire dalle nostre parti ("accontentandosi" del Reno14, Reno14 FS e Reno14 F). In seconda battuta, OPPO Reno15 Pro riporta alla ribalta i telefoni compatti, riducendo le dimensioni dello schermo a "soli" 6,3 pollici ; sia ben chiaro, stiamo parlando di telefoni compatti in riferimento agli standard del 2026, quando buona parte del mercato va molto più frequentemente dalle parti dei 7 pollici piuttosto che dei 6.

Ci siamo lasciati pochi mesi fa su queste pagine parlando di Oppo Reno14, criticando la scelta dell'azienda cinese di restringere le tempistiche di uscita delle sue serie di smartphone e - indovinate un po' - siamo qui oggi a parlare della serie OPPO Reno15.

La resistenza agli elementi è garantita dal rispetto degli standard IP68 e IP69, quindi sotto questo punto di vista non c'è nulla da temere per quanto riguarda polvere, liquidi ed eventuali brevi immersioni.

È possibile ospitare una doppia SIM fisica oppure usare una eSIM, con una combinazione di due di queste contemporaneamente (ad esempio 2 SIM fisiche, oppure una fisica e una eSIM).

Ovviamente è completa la connettività con Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Wi-Fi e via dicendo. L'USB è Type-C 2.0. C'è anche una porta infrarossi , non comunissima in realtà, che attraverso la relativa applicazione consente di gestire i telecomandi di tutta una serie di apparecchiature ed elettrodomestici come TV, condizionatore, robot aspirapolvere, luci, stereo e via dicendo. Qualcuno potrebbe trovarla particolarmente utile.

La memoria è di 12 GB di tipo LPDDR5X, mentre l'archiviazione è disponibile in due varianti da 256 o 512 GB UFS 3.1. Non le più veloci quindi, ma dubitiamo che qualcuno possa farsene davvero un cruccio.

La scheda tecnica dell'OPPO Reno15 Pro mostra come l'azienda cinese abbia scelto nuovamente di affidarsi a Mediatek per quanto riguarda il SoC, stavolta adottando un Dimensity 8450 , che è un chip octa-core con processo produttivo a 4 nm. Lanciato durante la scorsa estate, si tratta - come intuibile - di un aggiornamento leggero dell'8400 che si limita ad alcune ottimizzazioni, lasciando intatte CPU e GPU (Mali-G720 MC7 a 7 core). È sostanzialmente un SoC indirizzato alla fascia medio/alta di smartphone, quindi destinato a garantire buone prestazioni in ogni contesto di utilizzo.

Design

Come già accennato, l'OPPO Reno15 Pro offre una prospettiva non comune agli smartphone Android di fascia media, ovvero un corpo più compatto e dimensioni contenute. Proprio per questo motivo, su alcuni mercati internazionali il telefono viene venduto col nome di OPPO Reno15 Mini, mentre da noi si è preferito il suffisso Pro. Ragioni di marketing, né più né meno.

Nel dettaglio, parliamo di 151.2 x 72.4 x 8 mm per 187 grammi, quindi anche il peso si mantiene ridotto nonostante la grande batteria.

L'aspetto di OPPO Reno15 Pro è veramente molto simile a iPhone Pro

Ad ogni modo, se potessimo dare un voto all'originalità del design, l'OPPO Reno15 Pro prenderebbe una severa insufficienza, perché fondamentalmente si tratta di un copia incolla quasi 1:1 di un iPhone Pro "vecchio", ovvero precedente al redesign del più recente iPhone 17 Pro. Identica è la forma a mattoncino con gli angoli arrotondati, la smussatura ai lati e l'isola della fotocamera quadrata posta in alto a sinistra sul retro, con lo stesso posizionamento degli obiettivi.

Anche i materiali hanno un che di familiare: vetro davanti e dietro e frame di alluminio con finitura opaca. La protezione è abbastanza standard davanti (Gorilla Glass 7i) e non specificata sul retro.

Ovviamente un maggior carattere distintivo sarebbe stato gradito sotto questo punto di vista, ma non è certo un fattore fondamentale.

Tutti i tasti fisici sono collocati sul lato destro, e si limitano a quelli di accensione e del volume; non sono presenti quindi bottoni extra per l'attivazione delle funzioni di Intelligenza Artificiale o per la gestione della fotocamera, presentando quindi un setup piuttosto classico.



Il telefono è molto piacevole nelle sue forme

La qualità costruttiva è ottima e il telefono si impugna benissimo, grazie alle forme che agevolano l'impugnatura.

Stranamente limitata la scelta dei colori, che offre soltanto due alternative: Aurora Blue, un azzurro chiaro con una texture iridescente sulla scocca posteriore che ricorda appunto l'aurora e Dusk Brown, un marrone molto scuro e più sobrio. L'idea di massima è che il primo sia pensato per il pubblico femminile, il secondo per quello maschile. Avremmo comunque apprezzato anche un classico bianco, che invece si trova nel Reno15 "liscio".