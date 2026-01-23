ARC Raiders svela le novità in arrivo con Escalation: nuove mappe, nemici e contenuti nei prossimi mesi

Il Cold Snap è passato, ma i pericoli sono appena iniziati: con condizioni meteorologiche estreme in arrivo anche nel prossimo periodo, diventerà sempre più complesso riuscire a trovare le risorse necessarie per mantenere Speranza attiva.

Embark Studios ha condiviso la roadmap prevista per quest'anno su ARC Raiders , ovvero il programma delle novità in arrivo nel 2026 all'interno del fenomenale gioco multiplayer del team, che a quanto pare riceverà parecchi contenuti nei prossimi mesi tra nuove mappe, nemici e modalità .

Un programma zeppo di novità

"Entrando nel 2026, siamo emozionati di condividere la nostra roadmap per i prossimi quattro mesi", ha scritto Embark presentando il programma fino ad aprile, "questo schema mostra i nuovi contenuti che potete aspettarvi: nuovi nemici, mappe, condizioni e altri cambiamenti".

La roadmap "Escalation" di ARC Raiders

Non si tratta ancora di uno schema completo, dunque possiamo aspettarci anche altre novità ancora non meglio identificate, ma intanto la grafica dà un'idea piuttosto precisa delle intenzioni di Embark per il prossimo futuro.

"La crescente presenza di ARC continua a preoccupare Shani, mentre la Rustbelt è sempre più sopraffatta, ma nessuno è in grado di capire bene la situazione", si legge nella descrizione sui prossimi eventi. "La portata dell'imminente escalation rimane sconosciuta. Avventurati nella Rustbelt, sempre più instabile, e assicurati di essere pronto per ciò che sta per accadere".

In particolare, si segnalano nuove condizioni per le mappe nel mese di febbraio e marzo, mentre una vera e propria nuova mappa arriverà in aprile, e rappresenterà uno degli aggiornamenti maggiori di questi mesi, con anche l'avvio di una nuova Spedizione e un nuovo "grande ARC" da combattere.

Nel frattempo, il team ha anche riferito di voler proporre scontri PvE con ARC più grandi, ma ci sono problemi tecnici da risolvere, mentre ribadisce che entrare tardi in partita ha i suoi vantaggi.