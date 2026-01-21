ARC Raiders: entrare tardi in partita ha i suoi vantaggi, dice Embark

ARC Raiders è strutturato in maniera tale da non far aspettare i giocatori all'interno delle lobby per troppi minuti, dunque il matchmaking è costruito in maniera tale che, dopo un certo periodo di attesa, la partita deve iniziare e, in molti casi, i giocatori si ritrovano direttamente proiettati all'interno di un raid già in corso, a volta da vari minuti.

I giocatori di ARC Raiders non hanno avuto molto da lamentarsi in questo primo periodo, ma c'è una sorta di problema che ricorre spesso in quanto non emerge da bug e inconvenienti tecnici, bensì da un meccanismo studiato appositamente per far funzionare il gioco al meglio secondo gli sviluppatori, ovvero il fatto di entrare tardi in partita.

Il fatto di entrare tardi in partita all'interno di ARC Raiders è sentito come un problema da molti giocatori, ma Embark Studios tiene a specificare che è invece una situazione che comporta dei vantaggi da non sottovalutare, e in ogni caso qualcosa che non deve generare preoccupazioni.

Non c'è fretta per il loot

Sebbene cambi poco in termini di gameplay, per i giocatori più precisi questo inserimenti "lanciato" all'interno di un raid già avviato può rappresentare un problema, e in molti hanno fatto presente la questione a Embark Studios, ma difficilmente il sistema verrà modificato a breve.

D'altra parte, gli sviluppatori tengono a specificare che ARC Raiders è studiato in modo tale da non svantaggiare i giocatori ritardatari: oltre al fatto che i raid possono durare piuttosto a lungo e sono strutturati per non far perdere grandi occasioni ai giocatori, ci sono anche vantaggi "economici", per così dire.

Non c'è il rischio di perdere il bottino, o di trovare solo gli scarti: il loot è distribuito sulla mappa in maniera tale da non seguire una logica lineare: "La quantità di bottino che generiamo, dove viene generato, dove si trovano i punti di generazione: tutto è impostato in modo tale che i giocatori abbiano sempre molto da fare".

Insomma, il gioco offre diversi possibili approccio alla mappa e fa in modo da non legare la conquista di ricompense al tempismo con cui si affrontano gli eventi. Il fatto di entrare in partita più tardi può poi spingere i giocatori ad esplorare varie zone, sfruttando momenti di rilassatezza generale. In ogni caso, il team è consapevole che questa cosa rappresenta un problema percepito da molti giocatori e ha dunque intenzione di studiare eventuali soluzioni alternative.