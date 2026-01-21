ARC Raiders: entrare tardi in partita ha i suoi vantaggi, dice Embark

Il fatto di entrare tardi in partita all'interno di ARC Raiders è sentito come un problema da molti giocatori, ma Embark Studios tiene a specificare che è invece una situazione che comporta dei vantaggi da non sottovalutare, e in ogni caso qualcosa che non deve generare preoccupazioni.
I giocatori di ARC Raiders non hanno avuto molto da lamentarsi in questo primo periodo, ma c'è una sorta di problema che ricorre spesso in quanto non emerge da bug e inconvenienti tecnici, bensì da un meccanismo studiato appositamente per far funzionare il gioco al meglio secondo gli sviluppatori, ovvero il fatto di entrare tardi in partita.
ARC Raiders è strutturato in maniera tale da non far aspettare i giocatori all'interno delle lobby per troppi minuti, dunque il matchmaking è costruito in maniera tale che, dopo un certo periodo di attesa, la partita deve iniziare e, in molti casi, i giocatori si ritrovano direttamente proiettati all'interno di un raid già in corso, a volta da vari minuti.
Non c'è fretta per il loot
Sebbene cambi poco in termini di gameplay, per i giocatori più precisi questo inserimenti "lanciato" all'interno di un raid già avviato può rappresentare un problema, e in molti hanno fatto presente la questione a Embark Studios, ma difficilmente il sistema verrà modificato a breve.
D'altra parte, gli sviluppatori tengono a specificare che ARC Raiders è studiato in modo tale da non svantaggiare i giocatori ritardatari: oltre al fatto che i raid possono durare piuttosto a lungo e sono strutturati per non far perdere grandi occasioni ai giocatori, ci sono anche vantaggi "economici", per così dire.
Non c'è il rischio di perdere il bottino, o di trovare solo gli scarti: il loot è distribuito sulla mappa in maniera tale da non seguire una logica lineare: "La quantità di bottino che generiamo, dove viene generato, dove si trovano i punti di generazione: tutto è impostato in modo tale che i giocatori abbiano sempre molto da fare".
Insomma, il gioco offre diversi possibili approccio alla mappa e fa in modo da non legare la conquista di ricompense al tempismo con cui si affrontano gli eventi. Il fatto di entrare in partita più tardi può poi spingere i giocatori ad esplorare varie zone, sfruttando momenti di rilassatezza generale. In ogni caso, il team è consapevole che questa cosa rappresenta un problema percepito da molti giocatori e ha dunque intenzione di studiare eventuali soluzioni alternative.