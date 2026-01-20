ARC Raiders ottiene la patch 1.12 che rimuove alcuni bug critici usati dai cheater

Un'altra modifica dovrebbe inoltre eliminare la possibilità di duplicare oggetti , anche questa derivante da un bug e in grado di modificare gli equilibri del gioco e delle sue risorse.

Embark Studios ha pubblicato in queste ore la nuova patch 1.12.0 di ARC Raiders , che tra le altre cose rimuove alcuni bug che potevano essere utilizzati dai cheater come exploit veri e propri, dunque proseguendo sulla strada di una ripulitura generale al gioco online.

Un lungo percorso di supporto online

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, con il grande successo di ARC Raiders sono arrivati anche i primi problemi al bilanciamento anche a causa di una grande quantità di cheater comparsi online, contro cui Embark Studios si era impegnata a lavorare e i primi risultati sono dunque ora visibili.

Per il momento non si tratta proprio di agire in termini di anti-cheat, visto che questa patch si limita ad aggiustare alcuni bug, ma considerando che tra questi ci sono anche due exploit piuttosto noti e diffusi, si può dire che la patch 1.12.0 agisca anche sul bilanciamento generale del gioco, nel percorso verso una maggiore regolamentazione degli scontri.

Le note ufficiali della patch si concentrano su questi aspetti:

Sistemato un exploit di duplicazione degli oggetti

Aggiustato un exploit di duplicazione delle munizioni

Aggiustati alcuni casi in cui i giocatori erano in grado di colpire gli altri da dietro le geometrie degli scenari

Sistemati alcuni problemi che consentivano di uscire dai limiti previsti nelle ambientazioni della mappa di Stella Montis

Insomma, alcuni punti deboli sembrano essere stati aggiustati con questa patch arrivata oggi, 20 gennaio.

Nel frattempo, abbiamo visto che Embark vuole proporre scontri PvE con ARC più grandi, ma ci sono problemi tecnici da risolvere in questo senso, per ARC Raiders.