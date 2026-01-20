0

ARC Raiders ottiene la patch 1.12 che rimuove alcuni bug critici usati dai cheater

Embark Studios ha pubblicato oggi una nuova patch per ARC Raiders: l'aggiornamento 1.12.0 aggiusta alcuni problemi critici e alquanto noti che venivano sfruttati anche dai cheater.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/01/2026
Una scena di ARC Raiders
ARC Raiders
ARC Raiders
Articoli News Video Immagini

Embark Studios ha pubblicato in queste ore la nuova patch 1.12.0 di ARC Raiders, che tra le altre cose rimuove alcuni bug che potevano essere utilizzati dai cheater come exploit veri e propri, dunque proseguendo sulla strada di una ripulitura generale al gioco online.

In particolare, le novità maggiori riguardano la rimozione del glitch che consentiva di uscire dalla mappa di Stella Montis, consentendo così di agire in maniera irregolare sulla partita, con un sistema che molti giocatori sfruttavano per il proprio tornaconto andando a influire sul bilanciamento generale.

Un'altra modifica dovrebbe inoltre eliminare la possibilità di duplicare oggetti, anche questa derivante da un bug e in grado di modificare gli equilibri del gioco e delle sue risorse.

Un lungo percorso di supporto online

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, con il grande successo di ARC Raiders sono arrivati anche i primi problemi al bilanciamento anche a causa di una grande quantità di cheater comparsi online, contro cui Embark Studios si era impegnata a lavorare e i primi risultati sono dunque ora visibili.

Per il momento non si tratta proprio di agire in termini di anti-cheat, visto che questa patch si limita ad aggiustare alcuni bug, ma considerando che tra questi ci sono anche due exploit piuttosto noti e diffusi, si può dire che la patch 1.12.0 agisca anche sul bilanciamento generale del gioco, nel percorso verso una maggiore regolamentazione degli scontri.

ARC Raiders ha tanti contenuti previsti nel 2026, anche nuove mappe in arrivo ARC Raiders ha tanti contenuti previsti nel 2026, anche nuove mappe in arrivo

Le note ufficiali della patch si concentrano su questi aspetti:

  • Sistemato un exploit di duplicazione degli oggetti
  • Aggiustato un exploit di duplicazione delle munizioni
  • Aggiustati alcuni casi in cui i giocatori erano in grado di colpire gli altri da dietro le geometrie degli scenari
  • Sistemati alcuni problemi che consentivano di uscire dai limiti previsti nelle ambientazioni della mappa di Stella Montis

Insomma, alcuni punti deboli sembrano essere stati aggiustati con questa patch arrivata oggi, 20 gennaio.

Nel frattempo, abbiamo visto che Embark vuole proporre scontri PvE con ARC più grandi, ma ci sono problemi tecnici da risolvere in questo senso, per ARC Raiders.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
ARC Raiders ottiene la patch 1.12 che rimuove alcuni bug critici usati dai cheater