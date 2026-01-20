Threads conquista l'utenza mobile e supera X che, però, resta ancora lontano nell'utilizzo web

Dopo quasi tre anni dal suo lancio, Threads di Meta ha raggiunto un nuovo traguardo significativo: il social network avrebbe superato X nella classifica degli utenti giornalieri su dispositivi mobili. Secondo i dati di Similarweb condivisi da TechCrunch, Threads conta oggi 141,5 milioni di utenti attivi giornalieri su iOS e Android a livello globale, superando i 125 milioni registrati da X, la piattaforma di Elon Musk.
Il sorpasso di Threads non è avvenuto all'improvviso. Secondo Similarweb, la crescita di Meta è stata costante e il sorpasso sarebbe avvenuto tra fine ottobre e inizio novembre 2025, ben prima delle recenti controversie legate a Grok.
Threads guadagna terreno a discapito di X su mobile
La piattaforma di Meta sta guadagnando terreno soprattutto al di fuori degli Stati Uniti, dove X mantiene ancora la leadership tra gli utenti mobili. Negli Stati Uniti, X resta davanti a Threads, ma ha perso metà dei suoi utenti giornalieri rispetto all'anno precedente, segnalando un rallentamento significativo nella sua crescita interna.
Nonostante il successo su mobile, Threads deve ancora affrontare una sfida importante sul web. A metà gennaio 2026, X registrava 145,4 milioni di visite giornaliere sul web, mentre Threads ne contava appena 8,5 milioni. Questo divario evidenzia come la popolarità di un'app mobile non si traduca automaticamente in traffico web.
Cosa rappresenta il successo di Threads?
Il successo di Threads sul mobile è un indicatore della capacità di Meta di attrarre nuovi utenti e consolidare la propria presenza globale, ma il divario nel traffico web mostra chiaramente che la concorrenza con X rimane aperta.
La sfida principale per Meta sarà ora riuscire a incrementare la presenza online sul web, non solo su smartphone, per competere davvero con la piattaforma di Elon Musk in termini di engagement complessivo. Cosa ne pensate di questi dati? Siete tra coloro che utilizzano entrambe le piattaforme o ne preferite, in maniera netta, una all'altra? Fatecelo sapere.