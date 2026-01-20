Threads conquista l'utenza mobile e supera X che, però, resta ancora lontano nell'utilizzo web

Dopo quasi tre anni dal suo lancio, Threads di Meta ha raggiunto un nuovo traguardo significativo: il social network avrebbe superato X nella classifica degli utenti giornalieri su dispositivi mobili. Secondo i dati di Similarweb condivisi da TechCrunch, Threads conta oggi 141,5 milioni di utenti attivi giornalieri su iOS e Android a livello globale, superando i 125 milioni registrati da X, la piattaforma di Elon Musk.

Il sorpasso di Threads non è avvenuto all'improvviso. Secondo Similarweb, la crescita di Meta è stata costante e il sorpasso sarebbe avvenuto tra fine ottobre e inizio novembre 2025, ben prima delle recenti controversie legate a Grok.