ASUS potrebbe aver chiuso con gli smartphone: stop alle nuove uscite Android dopo Zenfone 12 Ultra

ASUS potrebbe aver deciso di abbandonare, almeno per ora, il mercato degli smartphone. In un'intervista rilasciata alla testata taiwanese Inside, il presidente Jonney Shih avrebbe confermato che l'azienda non prevede di lanciare nuovi modelli di telefoni nel prossimo futuro, segnando di fatto un possibile punto di arrivo per le linee Zenfone e ROG Phone.
La scelta non viene descritta come un addio definitivo, ma come una sospensione a tempo indeterminato. Shih avrebbe parlato di una fase di "indefinite observation", sottolineando che ASUS continuerà comunque a supportare gli utenti che già utilizzano smartphone del brand.
Zenfone e ROG Phone in pausa dopo anni di alti e bassi
Negli ultimi anni, la presenza di ASUS nel settore mobile si era già ridotta in modo evidente. Dopo il compatto e apprezzato Zenfone 10 del 2023, la linea Zenfone ha perso parte della sua identità, culminando nel recente Zenfone 12 Ultra, un top di gamma solido ma poco distintivo.
Diverso il discorso per la famiglia ROG Phone, a lungo considerata un riferimento assoluto nel segmento dei gaming phone. Nonostante questo, anche qui il ritmo si è rallentato: nel 2025 ASUS ha presentato solo due modelli, entrambi con una distribuzione limitata e assenti dal mercato statunitense.
Un’uscita silenziosa dal mercato Android
La decisione di fermarsi arriverebbe quindi al termine di una fase già caratterizzata da poche novità e da una presenza sempre più marginale nel panorama Android globale. Il calo di interesse verso i telefoni a marchio ASUS contrasta con il successo dell'azienda in altri settori, come notebook, componenti PC e hardware gaming.
Al momento non esiste una conferma ufficiale definitiva da parte dell'azienda a livello globale: ASUS è stata contattata per chiarimenti, ma non ha fornito risposte prima della pubblicazione delle indiscrezioni. Questo lascia aperta la possibilità di una smentita o di un ridimensionamento delle dichiarazioni.