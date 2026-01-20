ASUS potrebbe aver chiuso con gli smartphone: stop alle nuove uscite Android dopo Zenfone 12 Ultra

La scelta non viene descritta come un addio definitivo, ma come una sospensione a tempo indeterminato . Shih avrebbe parlato di una fase di "indefinite observation", sottolineando che ASUS continuerà comunque a supportare gli utenti che già utilizzano smartphone del brand.

ASUS potrebbe aver deciso di abbandonare, almeno per ora, il mercato degli smartphone. In un'intervista rilasciata alla testata taiwanese Inside, il presidente Jonney Shih avrebbe confermato che l'azienda non prevede di lanciare nuovi modelli di telefoni nel prossimo futuro , segnando di fatto un possibile punto di arrivo per le linee Zenfone e ROG Phone.

Zenfone e ROG Phone in pausa dopo anni di alti e bassi

Negli ultimi anni, la presenza di ASUS nel settore mobile si era già ridotta in modo evidente. Dopo il compatto e apprezzato Zenfone 10 del 2023, la linea Zenfone ha perso parte della sua identità, culminando nel recente Zenfone 12 Ultra, un top di gamma solido ma poco distintivo.

Diverso il discorso per la famiglia ROG Phone, a lungo considerata un riferimento assoluto nel segmento dei gaming phone. Nonostante questo, anche qui il ritmo si è rallentato: nel 2025 ASUS ha presentato solo due modelli, entrambi con una distribuzione limitata e assenti dal mercato statunitense.