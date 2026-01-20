0

Google Pixel 10 Pro XL è in sconto su Amazon al minimo storico: risparmia fino a 400 €

Tra le offerte di Amazon troviamo lo smartphone Pixel 10 Pro XL al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 31%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/01/2026
Google Pixel 10 Pro XL

Su Amazon è disponibile lo smartphone Pixel 10 Pro XL da 256 GB nella colorazione Nero ossidiana a 899 € rispetto al prezzo consigliato di 1.299 €, permettendoti di risparmiare fino al 31%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Altre colorazioni sono disponibili a prezzi inferiori; puoi trovarle comodamente riepilogate qui sotto: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche dello smartphone

Si tratta di uno smartphone perfetto per gaming, streaming e multitasking. Autonomia e comfort visivo migliorano: troviamo un display OLED Super Actua da 6.8", processore Google Tensor G5 e batteria da 5.200 mAh. Il comparto fotografico è caratterizzato da una principale Wide da 50 MP, un'ultragrandangolare Ultra-Wide da 48 MP e tele 5x da 48 MP, mentre la fotocamera frontale è da 42 MP.

Pixel 10 Pro XL
Pixel 10 Pro XL

Sono inoltre presenti le diverse funzionalità di Gemini, l'IA più avanzata di Google integrata nello smartphone, che ti permetterà di svolgere attività in modo semplificato e personalizzato. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

