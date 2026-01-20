Google Pixel 10 Pro XL è in sconto su Amazon al minimo storico: risparmia fino a 400 €

Su Amazon è disponibile lo smartphone Pixel 10 Pro XL da 256 GB nella colorazione Nero ossidiana a 899 € rispetto al prezzo consigliato di 1.299 €, permettendoti di risparmiare fino al 31%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Altre colorazioni sono disponibili a prezzi inferiori; puoi trovarle comodamente riepilogate qui sotto: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Caratteristiche dello smartphone
Si tratta di uno smartphone perfetto per gaming, streaming e multitasking. Autonomia e comfort visivo migliorano: troviamo un display OLED Super Actua da 6.8", processore Google Tensor G5 e batteria da 5.200 mAh. Il comparto fotografico è caratterizzato da una principale Wide da 50 MP, un'ultragrandangolare Ultra-Wide da 48 MP e tele 5x da 48 MP, mentre la fotocamera frontale è da 42 MP.
Sono inoltre presenti le diverse funzionalità di Gemini, l'IA più avanzata di Google integrata nello smartphone, che ti permetterà di svolgere attività in modo semplificato e personalizzato. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.