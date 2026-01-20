Su Amazon puoi prenotare la tua copia PS5 di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection al prezzo minimo sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare una copia PS5 di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection al prezzo minimo garantito sulla piattaforma, 69,99€. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection segna una nuova evoluzione per lo spin-off RPG della celebre saga Capcom, offrendo un'esperienza ancora più profonda, strategica e immersiva. Il cuore del gioco resta la creazione e il potenziamento di una squadra di Monsties, con cui il giocatore può stringere legami sempre più forti. Tra le creature alleate troviamo anche mostri iconici della serie Monster Hunter, come Chatacabra e Rey Dau.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il sistema di combattimento è basato su battaglie a turni che fanno uso del collaudato schema "sasso, carta, forbici", fondato sulle tre categorie di azione: potenza, velocità e tecnica. Ogni scontro richiede pianificazione e capacità di adattamento, combinando mosse diverse, attacchi a distanza e colpi ravvicinati per ottenere un vantaggio tattico sugli avversari.
Una delle principali novità è il Synchro Rush, una potente abilità speciale che permette all'intera squadra di coordinarsi in un assalto devastante, infliggendo danni ingenti ai nemici. L'esplorazione compie un importante salto in avanti grazie a un mondo di gioco completamente rinnovato. La nuova grafica 3D stilizzata dona personalità e dinamismo all'universo. Il gioco uscirà il 13 marzo 2026.