OLED elastici senza compromessi: un nuovo display può raddoppiare la dimensione senza perdere luminosità

La corsa verso display sempre più flessibili ha spesso imposto compromessi su luminosità ed efficienza, ma una nuova ricerca cambia le regole del gioco. Un gruppo di studiosi della Drexel University e della Seoul National University ha realizzato un OLED estensibile capace di raddoppiare la propria superficie senza cali di brillantezza, mantenendo al tempo stesso livelli di efficienza record per questa categoria di dispositivi.