Marathon è arrivato in Top 10 tra i più venduti su Steam, poco dopo l'avvio dei preacquisti

Sebbene la sorpresa sia stata rovinata da un leak causato dalla dashboard di Xbox, Bungie ha annunciato ieri che Marathon è in arrivo il 5 marzo. Si tratta di un mese e mezzo di attesa, che servirà a molti per pensare se acquistare il gioco al lancio o aspettare un po' di tempo per vederne il destino e le potenzialità.
Alcuni giocatori però sono già abbastanza sicuri e stanno facendo il pre-acquisto tramite Steam, come è possibile vedere dai risultati ottenuti nella classifica dei Top Seller della piattaforma di Valve.
I risultati di Marathon su Steam
Secondo quanto riportato da Eurogamer.net, Marathon per un momento è arrivato in settima posizione tra i più venduti su Steam. Al momento della scrittura, come potete vedere dall'immagine qui sotto, Marathon è in dodicesima posizione. Ovviamente i dati si aggiornano regolarmente quindi il tutto può cambiare in ogni momento.
In linea di massima pare comunque che l'opera di Bungie abbia attirato un minimo di interesse, sebbene non si possa capire esattamente quanto stia vendendo visto che la posizione è relativa a quanto bene (o male) stanno facendo altri giochi in questo momento.
Ricordiamo anche che la classifica non è definitiva in base al numero di copie vendute, ma in base ai ricavi. Una vendita di Steam Deck (419€), ad esempio, vale più di dieci di Marathon (39,99€). I free to play rendono ancora più complesso leggere la classifica, visto che in tal caso i guadagni derivano dalle svariate microtransazioni disponibili e non permettono di fare calcoli semplici.
Infine, non va dimenticato che i risultati commerciali di Marathon non dipendono dal solo Steam, ma anche da Xbox e PlayStation. Ricordiamo infine che se non siete ancora convinti dal gioco di Bungie, sarà possibile provare Marathon prima del lancio grazie a un'open beta su PS5, Xbox e PC.