Marathon è arrivato in Top 10 tra i più venduti su Steam, poco dopo l'avvio dei preacquisti

Sebbene la sorpresa sia stata rovinata da un leak causato dalla dashboard di Xbox, Bungie ha annunciato ieri che Marathon è in arrivo il 5 marzo. Si tratta di un mese e mezzo di attesa, che servirà a molti per pensare se acquistare il gioco al lancio o aspettare un po' di tempo per vederne il destino e le potenzialità.

Alcuni giocatori però sono già abbastanza sicuri e stanno facendo il pre-acquisto tramite Steam, come è possibile vedere dai risultati ottenuti nella classifica dei Top Seller della piattaforma di Valve.