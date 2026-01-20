In Mario 65 l'idraulico italiano è vecchio, grasso e potete trasformarlo in un mostro

Mario 65 è un minigioco completamente gratuito dello sviluppatore indipendente henold, che consente di manipolare il volto di un Super Mario grassoccio (più del solito), trasformandolo in un vero e proprio mostro vettoriale . L'autore ha ripreso sostanzialmente la schermata iniziale di Super Mario 64, facendola diventare qualcosa di decisamente più grottesco.

Quel che ti meriti

Mario 65 è giocabile da browser. Dopo il caricamento, è possibile spostare il cursore a forma di mano per ruotare e zoomare il modello 3D, nonché per manipolarne il volto, tirandolo in varie direzioni. Quando si è soddisfatti, si può premere il tasto destro del mouse per resettare il gioco e ricominciare da capo, magari dopo aver preso un'immagine.

Volendo è possibile anche scaricarlo per eseguirlo in locale: il download è sempre gratuito e si trova nella stessa pagina del gioco.

Non parliamo di niente di rivoluzionario, chiaramente, ma di un simpatico e dissacrante divertissement, dedicato a uno dei personaggi più iconici della storia dei videogiochi. Speriamo che Nintendo non abbia niente da obiettare.

Lo sviluppatore chi ha tenuto anche a notificare che non ha realizzato direttamente il modello 3D, ma lo ha preso dallo store Sketchfab. L'originale, chiamato PBR Mario, è opera dell'utente Stockhaus, che lo ha pubblicato in forma completamente gratuita. Cliccando sul link, potete guardare il modello completo, senza naturalmente poterlo manipolare.