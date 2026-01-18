Sonic non poteva stare davanti a Mario, svela il producer di Mario & Sonic ai Giochi Olimpici

Intervistato da Arcade Attack, Ryoichi Hasegawa ha svelato che Nintendo non prese molto bene un artwork che era stato elaborato per la promozione di Mario & Sonic ai Giochi Olimpici, perché mostrava Sonic leggermente più avanti rispetto a Mario in una corsa, in particolare il piede del personaggio era più avanzato rispetto a quello dell'altro.

Una questione di priorità

Hasegawa ha spiegato che quell'immagine doveva essere utilizzata come base anche per la copertina e altri elementi promozionali di Mario & Sonic ai Giochi Olimpici: "Questi artwork dovevano essere usati per la confezione, la copertina del manuale di istruzioni, l'etichetta della cartuccia e cose del genere", ha raccontato Hasegawa.

Sonic davanti a Mario in Mario & Sonic ai Giochi Olimpici

Il lavoro era praticamente già svolto, ma a Nintendo la cosa non piacque: "C'era un piccolo errore nel fatto che il piede di Sonic fosse davanti a quello di Mario e Nintendo ci chiese di cambiare questo elemento", ha spiegato il producer.

Alla richiesta di maggiori informazioni, Hasegawa ha raccontato che sì, si trattava semplicemente della posizione del piede del personaggio, ma nonostante il particolare potesse sembrare piccolo furono costretti a modificare il tutto, "altrimenti l'accordo poteva saltare".

Nonostante si sia tornati a parlare di un possibile nuovo Mario & Sonic ai Giochi Olimpici in sviluppo un paio di anni fa, di fatto l'accordo non è stato rinnovato, in quanto le Olimpiadi hanno abbandonato la serie in favore di NFT ed eSport qualche tempo fa.