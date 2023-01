Sega lavora a un nuovo Mario & Sonic ai Giochi Olimpici, secondo un annuncio

Sega e Nintendo sembra abbiano intenzione di rinnovare la loro collaborazione sulla serie Mario & Sonic ai Giochi Olimpici, in base a quanto emerso da un annuncio di lavoro da parte di Sega, che fa riferimento diretto al franchise sportivo in questione.

Sega ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro, in giapponese, su un titolo non precisamente menzionato ma che sembra collegato ai giochi olimpici. Il ruolo riguarda soprattutto la programmazione e si rivolge a persone con esperienza nello sviluppo in ambiente Unity e Unreal Engine 4, in particolare per quanto riguarda giochi action.

Il lavoro dovrebbe riguardare lo sviluppo di giochi su PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, ma sembra specificato chiaramente che il progetto sia legato alla serie Mario & Sonic ai Giochi Olimpici, facendo dunque pensare a un nuovo capitolo in arrivo, il quale tuttavia non è ancora mai stato annunciato da Sega o Nintendo.

Sega ha lavorato in precedenza a Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game, ovvero il videogioco ufficiale delle ultime olimpiadi che si sono tenute nel 2021, a causa del posticipo dovuto alla pandemia da Covid. La serie Mario & Sonic ai Giochi Olimpici è partita nel 2008 come titolo ufficiale delle Olimpiadi di quell'anno, tornando poi anche in occasione dei Giochi Olimpici Invernali, mentre il più recente è proprio Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 su Nintendo Switch e piattaforme mobile.

C'è dunque la concreta possibilità che sia in arrivo un Mario & Sonic ai Giochi Olimpici 2024 in occasione delle Olimpiadi 2024 che si terranno a Parigi, in Francia, l'anno prossimo, in attesa di un annuncio ufficiale al riguardo.