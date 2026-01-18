GTA 6 potrà essere giocato in anteprima da un fan malato terminale: Rockstar Games esaudisce il desiderio

Come spiegato dal messaggio iniziale, il suo parente è un grande fan di GTA che però potrebbe non vivere abbastanza per poter vedere il lancio di GTA 6 e vive molto vicino allo studio di Oakville: la richiesta sarebbe dunque di poter provare una versione non definitiva del gioco, in modo da poter avere questa esperienza prima che sia troppo tardi.

La questione è stata posta da uno sviluppatore, parente del malato, che si è rivolto a "qualsiasi collegamento" presso Rockstar Games o Rockstar Toronto spiegando che un membro della sua famiglia sta combattendo contro il cancro da anni e di recente ha ricevuto la peggiore notizia possibile, ovvero di avere solo 6 o 12 mesi di vita davanti.

Un bel gesto da parte di Rockstar Games

Non sappiamo precisamente come si siano svolti i colloqui tra le parti, ma sembra che Rockstar Games abbia accettato la richiesta e deciso di esaudire il desiderio del fan in qualche forma, consentendogli di poter provare una versione ancora in sviluppo di GTA 6, anche se non è chiaro in qualche forma.



"Abbiamo parlato con loro oggi e abbiamo ricevuto grandi notizie", ha infatti scritto lo sviluppatore in un aggiornamento successivo sulla questione, "È tutto quello che posso dire, ma grazie a tutti dal profondo del cuore".

L'idea è dunque che la richiesta sia stata accolta, sebbene ovviamente il tutto sia probabilmente circondato dalla massima segretezza, considerando l'importanza del progetto in questione e il fatto che sia ancora in piena lavorazione, oltretutto dopo il posticipo che ha spostato la data di uscita a novembre.

Sarebbe sicuramente un bel gesto da parte di Rockstar Games e non sarebbe nemmeno la prima volta, visto che un caso molto simile era emerso in precedenza con Red Dead Redemption 2, quando il team aveva consentito a un altro fan malato terminale di poter provare il gioco prima della sua uscita, all'inizio del 2018.