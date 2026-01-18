0

Resident Evil Code Veronica Remake potrebbe essere il prossimo annuncio di Capcom per il 2026

Un noto leaker legato a Capcom ha svelato che il prossimo rifacimento della compagnia da annunciare nel corso del 2026 sarebbe Resident Evil Code: Veronica Remake e non RE 5.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/01/2026
La copertina di Resident Evil Code: Veronica
Resident Evil Code: Veronica X HD
Resident Evil Code: Veronica X HD
News Video Immagini

Resident Evil Requiem potrebbe non essere l'unica novità riguardante la serie Capcom per il 2026, considerando che proseguono le voci di corridoio su un possibile Resident Evil Code: Veronica Remake in arrivo, che potrebbe essere annunciato quest'anno.

In effetti ci troviamo in corrispondenza del 30° anniversario del franchise, dunque è possibile che possano emergere ulteriori novità al riguardo, e il noto insider Dusk Golem sembra essere piuttosto sicuro che la novità maggiore possa essere proprio il remake del capitolo in questione.

Il Remake di Code Veronica passerebbe dunque davanti a quello di Resident Evil 5, che invece compare in altri possibili leak come prossimo titolo all'interno della linea dei remake che prosegue in parallelo con i capitoli principali.

Niente Resident Evil 5, questo è l'anno di Code: Veronica?

Si sarebbe un po' interrotta la sequenza cronologica dei rifacimenti: dopo Resident Evil Rebirth, Resident Evil 2 e Resident Evil 3 si è infatti passati direttamente al recente Resident Evil 4, saltando di netto Resident Evil Code: Veronica e Resident Evil Zero, ma almeno il primo di questi potrebbe essere recuperato.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

"Non c'è un Resident Evil 5 Remake in sviluppo e che verrà annunciato quest'anno", ha riferito Dusk Golem, "Invece, quest'anno ci sarà un remake che inizia con C e finisce con ode Veronica da annunciare, ve lo assicuro", ha spiegato il leaker.

Tutte le volte in cui Resident Evil è cambiato in 30 anni Tutte le volte in cui Resident Evil è cambiato in 30 anni

Riferendosi a un misterioso post della doppiatrice di Sheva in Resident Evil 5, che aveva fatto pensare a un possibile indizio sul remake, Dusk Golem ha smentito che possa trattarsi di tale progetto, perché il prossimo remake da annunciare sarebbe Resident Evil Code: Veronica.

A questo punto, restiamo in attesa di ulteriori comunicazioni da parte di Capcom, dopo che il recente evento in streaming dedicato alla serie si è concentrato esclusivamente su Resident Evil Requiem con nuove sequenze di gameplay.

#Capcom
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Resident Evil Code Veronica Remake potrebbe essere il prossimo annuncio di Capcom per il 2026