Resident Evil Code Veronica Remake potrebbe essere il prossimo annuncio di Capcom per il 2026

In effetti ci troviamo in corrispondenza del 30° anniversario del franchise, dunque è possibile che possano emergere ulteriori novità al riguardo, e il noto insider Dusk Golem sembra essere piuttosto sicuro che la novità maggiore possa essere proprio il remake del capitolo in questione.

Niente Resident Evil 5, questo è l'anno di Code: Veronica?

Si sarebbe un po' interrotta la sequenza cronologica dei rifacimenti: dopo Resident Evil Rebirth, Resident Evil 2 e Resident Evil 3 si è infatti passati direttamente al recente Resident Evil 4, saltando di netto Resident Evil Code: Veronica e Resident Evil Zero, ma almeno il primo di questi potrebbe essere recuperato.



"Non c'è un Resident Evil 5 Remake in sviluppo e che verrà annunciato quest'anno", ha riferito Dusk Golem, "Invece, quest'anno ci sarà un remake che inizia con C e finisce con ode Veronica da annunciare, ve lo assicuro", ha spiegato il leaker.

Riferendosi a un misterioso post della doppiatrice di Sheva in Resident Evil 5, che aveva fatto pensare a un possibile indizio sul remake, Dusk Golem ha smentito che possa trattarsi di tale progetto, perché il prossimo remake da annunciare sarebbe Resident Evil Code: Veronica.

A questo punto, restiamo in attesa di ulteriori comunicazioni da parte di Capcom, dopo che il recente evento in streaming dedicato alla serie si è concentrato esclusivamente su Resident Evil Requiem con nuove sequenze di gameplay.