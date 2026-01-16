Una delle doppiatrici di Resident Evil 5 suggerisce annunci per il 30° anniversario della serie

Karen Dyer, la doppiatrice di Sheva Alomar in Resident Evil 5, ha lasciato intendere che in occasione del 30° anniversario della serie, che cade a marzo, potrebbe arrivare un qualche annuncio. Il tempismo sarebbe perfetto, visto che Resident Evil Requiem uscirà il mese prossimo, il 27 febbraio 2026. Quindi Capcom farebbe in tempo a lanciare il nuovo capitolo e presentare subito dopo un nuovo remake.
Messaggio enigmatico
La Dyer ha pubblicato un video piuttosto enigmatico sul suo account ufficiale X. Nella descrizione del post si legge: "Ho in programma alcune cose divertenti per marzo. Restate sintonizzati!". Nel video stesso compare la frase: "Quando sai qualcosa, ma non puoi ancora condividerla con il mondo...".
Il messaggio ha immediatamente fatto partire le inevitabili speculazioni della community. Molti sperano che si tratti di un indizio su un possibile remake di Resident Evil 5. Altri, invece, ipotizzano un ritorno del personaggio in ambito cinematografico: lo sceneggiatore di Resident Evil: Death Island, Makoto Fukami, aveva infatti dichiarato in un'intervista a Fangoria nel 2023 che gli sarebbe piaciuto riportare in scena personaggi come Barry Burton o proprio Sheva Alomar.
Va detto che lo scorso anno era emersa una voce di corridoio secondo cui non c'è alcun remake di Resident Evil 5 in sviluppo. Insomma, di cosa si tratterà? Qualunque sia la natura dell'annuncio, bisognerà attendere le celebrazioni per il 30° anniversario di Resident Evil per avere conferme ufficiali. Non manca molto, stringete i denti.