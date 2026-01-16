Una delle doppiatrici di Resident Evil 5 suggerisce annunci per il 30° anniversario della serie

Karen Dyer, la doppiatrice di Sheva Alomar in Resident Evil 5, ha lasciato intendere che in occasione del 30° anniversario della serie, che cade a marzo, potrebbe arrivare un qualche annuncio. Il tempismo sarebbe perfetto, visto che Resident Evil Requiem uscirà il mese prossimo, il 27 febbraio 2026. Quindi Capcom farebbe in tempo a lanciare il nuovo capitolo e presentare subito dopo un nuovo remake.