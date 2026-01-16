0

Lo smartphone Xiaomi 15T da 512 GB è in sconto su Amazon: risparmia fino a 150 €

Tra le offerte di Amazon troviamo lo smartphone Xiaomi 15T al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 21%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/01/2026
Xiaomi 15T

Su Amazon è disponibile lo smartphone Xiaomi 15T a 549,90 € rispetto al prezzo consigliato di 699,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 21%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche dello smartphone Xiaomi

Si tratta in questo caso dello smartphone nella versione da 12+512 GB. Il display da 6,83" presenta cornici ultrasottili e risoluzione 1,5K per una visione più ampia e dettagli più nitidi. A contribuire è HDR10+ su tutte le lunghezze focali, per colori più ricchi e vivaci e luci e ombre più realistiche e dimensionali. Il sistema di raffreddamento Xiaomi 3D IceLoop contribuisce a una rapida dissipazione del calore, consentendo prestazioni durature.

Xiaomi 15T
Xiaomi 15T

La batteria ha una capacità di 5.500 mAh con ricarica HyperCharge a 67 W, con processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Il triplo comparto fotografico è caratterizzato da lenti ottiche Leica Summilux.

