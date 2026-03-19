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Worms Revolution per PC è quasi gratis su Instant Gaming: recupera un grande classico dei giochi a turni

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Worms Revolution a prezzo scontato, un vero e proprio classico dei giochi di strategia a turni, con dei personaggi davvero esilaranti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   19/03/2026
Worms Revolution
Worms Revolution
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Se ami i giochi strategici a turni, magari un po' bizzarri e divertenti, Worms Revolution per PC è su Instant Gaming a solo 1,33 € invece di 15 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta del miglior sconto tra le varie piattaforme. In questo caso, dovrai riscattare il codice su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'esperienza divertente

Si tratta dell'ultimo gioco della classica serie di Team 17, con gli inconfondibili vermi alle prese con armi altrettanto esilaranti. Stavolta troverai l'estesa modalità per giocatore singolo con missioni campagna e rompicapo, oppure battaglie multiplayer online o locali. Potrai personalizzare la tua esperienza scegliendo la classe di vermi, il loro aspetto e anche il modo in cui si esprimono. Si tratta di un gioco sicuramente perfetto per gli amanti del franchise, ma anche i neofiti potranno sperimentare un divertentissimo strategico, sebbene non sia troppo rivoluzionario.

Tuttavia, le classi potevano essere sviluppate meglio e la gestione di acqua e fisica poteva essere migliorata. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

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