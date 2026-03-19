Devolver Digital annuncia Dark Scrolls per PC e Switch, è uno shoot 'em up con meccaniche roguelite

Il gioco arriverà su PC tramite Steam e su Nintendo Switch nel corso del 2026. Come da tradizione, l'annuncio è stato accompagnato da un trailer che offre una prima panoramica sul titolo, visibile qui sotto.

Devolver Digital e doinksoft, il team autore di Gunbrella, hanno annunciato Dark Scrolls , un action platformer a scorrimento orizzontale che "fonde lo stile shoot 'em up con la progressione roguelite".

I primi dettagli

Dark Scrolls punta a offrire un'esperienza ricca di fascino, sfida e segreti. L'avventura inizia scegliendo uno dei nove eroi disponibili, tutti bizzarri e caratterizzati da abilità uniche, per poi lanciarsi in missioni affrontabili in solitaria o in cooperativa, sia locale che online.

Ogni run è composta da livelli generati proceduralmente e assemblati da stanze create a mano, popolati da orde di nemici, trappole letali e boss implacabili. Riflessi pronti e decisioni fulminee saranno fondamentali per sopravvivere, così come la capacità di sfruttare al meglio le peculiarità di ogni personaggio per farsi strada tra percorsi ramificati e sorprese, piacevoli e non.

Durante l'esplorazione sarà possibile raccogliere monete da spendere in un negozio dedicato per ottenere potenziamenti, attacchi devastanti e alleati evocabili, combinabili per scatenare una distruzione su larga scala. Il tutto accompagnato da uno stile grafico e sonoro dal gusto retrò, che richiama le atmosfere delle classiche sale giochi.