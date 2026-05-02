Devolver Digital ha presentato a Parigi la lineup dei prossimi mesi

Devolver Digital ha radunato la stampa europea a Parigi, in un evento organizzato da Cosmocover, per mostrare i tre titoli in sviluppo presso altrettanti team indipendenti che andranno ad arricchire la sua proposta nei prossimi mesi. Si tratta di giochi molto diversi tra loro per genere e tono, ma accomunati dall'estetica volutamente sopra le righe che contraddistingue il catalogo dell'editore texano.
Ecco le nostre prime impressioni dopo averli provati con mano.
Shroom and Gloom: dungeon crawling con due mazzi e un fungo da mangiare
Shroom and Gloom è un roguelike in prima persona che si definisce "double-deckbuilder": il giocatore gestisce due mazzi di carte separati, uno dedicato al combattimento e uno all'esplorazione, affrontando dungeon disegnati a mano popolati di creature fungine. Lo sviluppatore è Team Lazerbeam, studio indipendente con sede a Città del Capo attivo dal 2014, che firma qui il suo progetto più ambizioso dopo titoli come Teenage Blob e Wrestling With Emotions.
Il mazzo da combattimento consente attacchi di vario tipo - colpi, armi da lancio, fuoco - mentre il mazzo esplorativo funziona come uno zaino da viaggio che contiene mappe, grimaldelli, tende e così via. Le carte, inoltre, non sono statiche: si possono far evolvere e modificare nel corso della partita, trasformando semplice armi in strumenti potenti in grado di assestare compi devastanti. L'obiettivo dichiarato del team è arrivare al lancio con centinaia di carte, una progressione di meta-gioco approfondita e decine di nemici diversi distribuiti su una rete densa di cunicoli e caverne.
Molto interessante è la meccanica che gestisce la salute, che non è solo l'indicatore della vita, ma una risorsa da consumare per usare le abilità più potenti. Per bilanciare bisogna sempre avere a disposizione cure o abilità in grado di rimpinguarla, magari mangiando un nemico precedentemente abbrustolito con una fiammata.
Facile da capire, difficile da padroneggiare, Shroom and Gloom sembra decisamente promettente, con uno stile che potrebbe ricordare Darkest Dungeon, mescolato a un pizzico di Inscryption e un tocco di Munchkin. C'è una demo su Steam, provatela!
Dark Scrolls: il caos retrò di Doinksoft torna con un dungeon scroller
Dark Scrolls è sviluppato da Doinksoft, il team di Portland già autore di Gato Roboto, Gunbrella e Demon Throttle, acquisito da Devolver Digital nel 2023. Il gioco è un action a scorrimento laterale a tema fantasy che fonde il caos degli sparatutto a scorrimento con la progressione roguelite, mescolando in un unico contenitore generi che non si incrociano spesso: piattaforme, combattimento ravvicinato e avanzamento procedurale.
I personaggi giocabili sono nove, ognuno con abilità uniche, obiettivi secondari e accessori personalizzabili. Il roster spazia da un berserker tutto muscoli a un cane, passando per un mago e una specie di assassino. Ognuno si controlla in maniera più o meno simile, anche se alcune piccole differenze nel modo di colpire o nel doppio salto possono variare leggermente l'esperienza, soprattutto dopo che si saranno accumulati i diversi potenziamenti.
La struttura di base è quella di un roguelite, con le monete raccolte dai nemici che devono essere spese nel negozio interno alla partita, gestito da due personaggi chiamati Bruce e Goose, dove è possibile acquistare potenziamenti, nuove tipologie di attacco e alleati da evocare. Il sistema di potenziamenti si basa, inoltre, su stelle accumulate in combattimento: raggiunto il massimo di cinque, si sblocca la mossa speciale del personaggio. Gestire il momento giusto per usarla, o lasciarla scaricare per attivare gli effetti dei potenziamenti legati alle stelle, diventa una delle principali variabili strategiche.
I livelli sono generati proceduralmente a partire da stanze costruite a mano, con percorsi ramificati e boss da affrontare, anche se le differenze potrebbero sembrare minime, perlomeno per quello che abbiamo potuto vedere. Il gioco supporta la cooperativa locale e online fino a due giocatori per sessioni piuttosto divertenti e caotiche, anche se questo progetto non sembra voler reinventare la ruota. Dark Scrolls è atteso nel 2026 su PC e Nintendo Switch, al momento senza una finestra temporale più precisa.
Heave Ho 2: il party game più folle di Devolver torna con il multiplayer online
Decisamente più di impatto è stato Heave Ho 2, il seguito del party game del 2019 sviluppato da Le Cartel Studio, annunciato durante il Nintendo Indie World showcase di marzo 2026. L'uscita è prevista per l'estate 2026 su PC via Steam, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Il primo capitolo, uscito nel 2019, ha totalizzato circa un milione di copie vendute tra PC e Nintendo Switch, diventando uno dei titoli più venduti di Devolver sulla piattaforma Nintendo.
Il meccanismo centrale rimane invariato: con lo stick si muove il proprio avatar, mentre con i dorsali si gestisce rispettivamente la presa della mano destra e sinistra dei mostruosi protagonisti. Sembra tutto molto semplice, non fosse che per attraversare i livelli e portare a termine i compiti richiesti, soprattutto in compagnia di altre persone, potrebbe essere molto meno facile del previsto. Tra una fisica esagerata, flatulenze in grado di far sbalzare le cose e livelli creati apposta per generare situazioni folli e caos, il divertimento sembra davvero assicurato. O perlomeno, le risate generate dalla demo sono state costanti e speriamo che questo livello di follia si mantenga per tutto il prosieguo del gioco.
La novità più rilevante rispetto all'originale è l'introduzione del multiplayer online: per la prima volta sarà possibile giocare in cooperativa o in modalità competitiva con altri utenti in rete, oltre alla tradizionale esperienza sul divano. Tra le aggiunte figurano anche una modalità multigiocatore costruita attorno a sfide progettate per generare il massimo attrito tra i partecipanti, gadget inediti come pistole, bottiglie di salsa, leve e droni per salvare i compagni.
La versione Nintendo Switch 2 supporterà il GameShare, che consente a un singolo possessore del gioco di condividerlo in locale o in rete con altri tre giocatori privi di una copia.