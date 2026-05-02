Devolver Digital ha presentato a Parigi la lineup dei prossimi mesi

Devolver Digital ha radunato la stampa europea a Parigi, in un evento organizzato da Cosmocover, per mostrare i tre titoli in sviluppo presso altrettanti team indipendenti che andranno ad arricchire la sua proposta nei prossimi mesi. Si tratta di giochi molto diversi tra loro per genere e tono, ma accomunati dall'estetica volutamente sopra le righe che contraddistingue il catalogo dell'editore texano.

Molto interessante è la meccanica che gestisce la salute , che non è solo l'indicatore della vita, ma una risorsa da consumare per usare le abilità più potenti. Per bilanciare bisogna sempre avere a disposizione cure o abilità in grado di rimpinguarla, magari mangiando un nemico precedentemente abbrustolito con una fiammata.

Il mazzo da combattimento consente attacchi di vario tipo - colpi, armi da lancio, fuoco - mentre il mazzo esplorativo funziona come uno zaino da viaggio che contiene mappe, grimaldelli, tende e così via. Le carte, inoltre, non sono statiche: si possono far evolvere e modificare nel corso della partita , trasformando semplice armi in strumenti potenti in grado di assestare compi devastanti. L'obiettivo dichiarato del team è arrivare al lancio con centinaia di carte, una progressione di meta-gioco approfondita e decine di nemici diversi distribuiti su una rete densa di cunicoli e caverne.

Shroom and Gloom è un roguelike in prima persona che si definisce "double-deckbuilder": il giocatore gestisce due mazzi di carte separati, uno dedicato al combattimento e uno all'esplorazione, affrontando dungeon disegnati a mano popolati di creature fungine. Lo sviluppatore è Team Lazerbeam, studio indipendente con sede a Città del Capo attivo dal 2014, che firma qui il suo progetto più ambizioso dopo titoli come Teenage Blob e Wrestling With Emotions.

I livelli sono generati proceduralmente a partire da stanze costruite a mano, con percorsi ramificati e boss da affrontare, anche se le differenze potrebbero sembrare minime, perlomeno per quello che abbiamo potuto vedere. Il gioco supporta la cooperativa locale e online fino a due giocatori per sessioni piuttosto divertenti e caotiche, anche se questo progetto non sembra voler reinventare la ruota. Dark Scrolls è atteso nel 2026 su PC e Nintendo Switch, al momento senza una finestra temporale più precisa.

La struttura di base è quella di un roguelite, con le monete raccolte dai nemici che devono essere spese nel negozio interno alla partita, gestito da due personaggi chiamati Bruce e Goose, dove è possibile acquistare potenziamenti, nuove tipologie di attacco e alleati da evocare. Il sistema di potenziamenti si basa, inoltre, su stelle accumulate in combattimento: raggiunto il massimo di cinque, si sblocca la mossa speciale del personaggio. Gestire il momento giusto per usarla, o lasciarla scaricare per attivare gli effetti dei potenziamenti legati alle stelle, diventa una delle principali variabili strategiche.

I personaggi giocabili sono nove, ognuno con abilità uniche, obiettivi secondari e accessori personalizzabili. Il roster spazia da un berserker tutto muscoli a un cane, passando per un mago e una specie di assassino. Ognuno si controlla in maniera più o meno simile, anche se alcune piccole differenze nel modo di colpire o nel doppio salto possono variare leggermente l'esperienza, soprattutto dopo che si saranno accumulati i diversi potenziamenti.

Dark Scrolls è sviluppato da Doinksoft, il team di Portland già autore di Gato Roboto , Gunbrella e Demon Throttle , acquisito da Devolver Digital nel 2023. Il gioco è un action a scorrimento laterale a tema fantasy che fonde il caos degli sparatutto a scorrimento con la progressione roguelite, mescolando in un unico contenitore generi che non si incrociano spesso: piattaforme, combattimento ravvicinato e avanzamento procedurale.

Heave Ho 2: il party game più folle di Devolver torna con il multiplayer online

Decisamente più di impatto è stato Heave Ho 2, il seguito del party game del 2019 sviluppato da Le Cartel Studio, annunciato durante il Nintendo Indie World showcase di marzo 2026. L'uscita è prevista per l'estate 2026 su PC via Steam, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Il primo capitolo, uscito nel 2019, ha totalizzato circa un milione di copie vendute tra PC e Nintendo Switch, diventando uno dei titoli più venduti di Devolver sulla piattaforma Nintendo.

Il meccanismo centrale rimane invariato: con lo stick si muove il proprio avatar, mentre con i dorsali si gestisce rispettivamente la presa della mano destra e sinistra dei mostruosi protagonisti. Sembra tutto molto semplice, non fosse che per attraversare i livelli e portare a termine i compiti richiesti, soprattutto in compagnia di altre persone, potrebbe essere molto meno facile del previsto. Tra una fisica esagerata, flatulenze in grado di far sbalzare le cose e livelli creati apposta per generare situazioni folli e caos, il divertimento sembra davvero assicurato. O perlomeno, le risate generate dalla demo sono state costanti e speriamo che questo livello di follia si mantenga per tutto il prosieguo del gioco.

La novità più rilevante rispetto all'originale è l'introduzione del multiplayer online: per la prima volta sarà possibile giocare in cooperativa o in modalità competitiva con altri utenti in rete, oltre alla tradizionale esperienza sul divano. Tra le aggiunte figurano anche una modalità multigiocatore costruita attorno a sfide progettate per generare il massimo attrito tra i partecipanti, gadget inediti come pistole, bottiglie di salsa, leve e droni per salvare i compagni.

La versione Nintendo Switch 2 supporterà il GameShare, che consente a un singolo possessore del gioco di condividerlo in locale o in rete con altri tre giocatori privi di una copia.