Yakuza x Nihon Taitsu, il secondo episodio è disponibile su YouTube

Il secondo episodio di Yakuza x Nihon Taitsu è disponibile su YouTube, in una versione sottotitolata in inglese e pubblicata da IGN, che ha voluto mettere a disposizione la miniserie live action anche al pubblico occidentale.

Basata sugli eventi di Yakuza e Yakuza 2, la trasposizione ripropone gli interpreti e gli autori di uno show low budget che in Giappone ha guadagnato un grande seguito nel corso degli anni, in particolare durante il periodo della pandemia.

Il fascino di queste produzioni risiede nell'intensità delle interpretazioni e delle scenografie, che ovviamente nel caso di Yakuza si basano soprattutto sui combattimenti, utilizzando sequenze di intermezzo tratte dai giochi alla bisogna.

I limiti di budget hanno pesato inevitabilmente anche sulla fedeltà rispetto ad alcune parti della storia, che risultano "semplificate" ma non per questo meno interessanti, specie se vi appassiona questo genere di show.