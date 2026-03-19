Gift Card Nintendo e abbonamenti a Nintendo Switch Online in sconto su Instant Gaming: ecco tutte le offerte

Se vuoi iscriverti a Nintendo Switch Online e vuoi risparmiare quanto più possibile, Instant Gaming offre diverse varianti a prezzi scontati. Specifichiamo che non si tratta di sconti particolarmente significativi, ma ti permetteranno di spendere leggermente meno. Trovi tutte le promozioni riepilogate di seguito (abbiamo incluso solo le opzioni effettivamente attive):

Gift Card in offerta

Di seguito trovi invece una serie di ricariche che ti permetteranno di acquistare i tuoi giochi preferiti. In questo caso, specifichiamo che su questo tipo di articolo non viene applicata l'IVA, quindi i prezzi che vedi sono gli stessi che troverai al momento del pagamento:

In quest'ultimo caso, le offerte sono ancora più interessanti e ti permetteranno di risparmiare maggiormente. I tagli più costosi risultano ancora più convenienti, mentre le offerte da 15 € o da 25 € sono meno competitive. Nel complesso, però, con queste ricariche da riscattare su Nintendo eShop potrai accaparrarti i tuoi giochi preferiti in qualsiasi momento e comodamente da casa.

Gift Card Nintendo

Dopo aver acquistato la carta regalo Nintendo su Instant Gaming, riceverai un codice digitale da utilizzare sul tuo account. Basterà aprire l'eShop e inserire il codice; il saldo verrà aggiunto automaticamente e potrai usarlo per acquistare giochi e contenuti digitali. Si tratta quindi di un procedimento molto semplice.