L'horror indie No, I'm not a Human ha venduto bene e ora parla anche italiano

L'editore Critical Reflex, lo stesso dell'acclamato Mouthwashing, e lo sviluppatore Trioskaz hanno annunciato che l'horror No, I'm Not a Human ha superato il traguardo di un milione di copie vendute, confermandosi un grande successo nel panorama horror indipendente.

Per celebrare questo risultato, il team ha pubblicato diversi contenuti aggiuntivi. Tra questi spicca la colonna sonora originale composta da Max Specter, disponibile su varie piattaforme musicali e composta da ben 33 tracce, che permette ai fan di rivivere le inquietudini del gioco anche fuori dallo stesso. È stato inoltre pubblicato gratuitamente un artbook digitale di 26 pagine, ricco di concept art, materiali usati come riferimento per creare il gioco e note di sviluppo.