L'horror indie No, I'm not a Human ha venduto bene e ora parla anche italiano

L'editore Critical Reflex, lo stesso dell'acclamato Mouthwashing, e lo sviluppatore Trioskaz hanno annunciato che l'horror No, I'm Not a Human ha superato il traguardo di un milione di copie vendute, confermandosi un grande successo nel panorama horror indipendente.
Per celebrare questo risultato, il team ha pubblicato diversi contenuti aggiuntivi. Tra questi spicca la colonna sonora originale composta da Max Specter, disponibile su varie piattaforme musicali e composta da ben 33 tracce, che permette ai fan di rivivere le inquietudini del gioco anche fuori dallo stesso. È stato inoltre pubblicato gratuitamente un artbook digitale di 26 pagine, ricco di concept art, materiali usati come riferimento per creare il gioco e note di sviluppo.
Un successo anche nei giudizi
Parallelamente, è stato distribuito un aggiornamento gratuito che introduce cinque nuove lingue, tra cui l'italiano, consentendo ai giocatori che non conoscevano le lingue supportate finora di godere di questo piccolo gioiello.
Per chi desidera ampliare la sua collezione, è disponibile anche un bundle su Steam che include gioco e colonna sonora a prezzo scontato, mentre la colonna sonora può essere acquistata anche separatamente, nel caso in cui si possegga già il titolo.
Attualmente, No, I'm not a Human gode di giudizi davvero positivi su Steam, con ben il 92% di recensioni positive. Considerando che parliamo di più di 26.000 recensioni degli utenti, non è davvero male. Infine, è stato confermato che il gioco è in sviluppo anche per PlayStation 5 e Xbox Series X e S, così da arrivare anche ai giocatori console.
Se vi interessa, andate su Steam e dategli uno sguardo.