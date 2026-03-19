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Le porte di Two Point Museum sono state aperte agli Angry Birds, con il lancio della collaborazione ufficiale

Two Point Studios e Sega hanno annunciato il lancio della collaborazione tra Two Point Museum e Angry Birds, con gli uccelli arrabiati che hanno invaso i musei dei giocatori.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   19/03/2026
Gli Angry Birds
Two Point Museum
Two Point Museum
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L'editore giapponese Sega e lo sviluppatore Two Point Studios hanno pubblicato l'aggiornamento 8.0 di Two Point Museum, introducendo l'annunciata collaborazione speciale con la serie Angry Birds di Rovio. L'update è già disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, mentre arriverà in un secondo momento su Nintendo Switch 2.

Le novità

Il cuore dell'aggiornamento, completamente gratuito, è l'espansione del Digiverse, una mappa in continua evoluzione che permette ai giocatori di esplorare nuovi luoghi, collezionare reperti e arricchire i propri musei con contenuti provenienti da universi differenti. La nuova "frattura" permette di andare a caccia di reperti nel mondo di Angry Birds, con personaggi come Red e i suoi compagni che prendono vita all'interno di Two Point County. Ci saranno anche i maiali a intrattenere i visitatori.

Tra le novità principali c'è Piggy Island, una nuova area esplorabile ricca di punti di interesse e manufatti a tema. L'aggiornamento include inoltre nuovi oggetti decorativi, articoli per il negozio di souvenir e vari elementi interattivi per il museo.

Two Point Museum, la recensione del gestionale che ci fa esporre antichi reperti Two Point Museum, la recensione del gestionale che ci fa esporre antichi reperti

Parallelamente, è stato introdotto anche un aggiornamento stagionale dedicato alla primavera che aggiunge nuove aree come le Easter Isles, con attività e scoperte legate alla stagione della fioritura, tra cui creature "soffici" appena uscite dal letargo e nuovi tipi di visitatori, come i cacciatori di uova. Il museo può essere arricchito con decorazioni a tema, chioschi di dolci e altri elementi che contribuiscono a creare un'atmosfera coloratissima.

L'aggiornamento porta anche tanti miglioramenti generali all'esperienza di gioco: nuove ricompense, oggetti da usare per decorare per gli spazi esterni e un ampliamento delle esposizioni acquatiche.

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