Le porte di Two Point Museum sono state aperte agli Angry Birds, con il lancio della collaborazione ufficiale

L'editore giapponese Sega e lo sviluppatore Two Point Studios hanno pubblicato l'aggiornamento 8.0 di Two Point Museum , introducendo l'annunciata collaborazione speciale con la serie Angry Birds di Rovio. L'update è già disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, mentre arriverà in un secondo momento su Nintendo Switch 2.

Le novità

Il cuore dell'aggiornamento, completamente gratuito, è l'espansione del Digiverse, una mappa in continua evoluzione che permette ai giocatori di esplorare nuovi luoghi, collezionare reperti e arricchire i propri musei con contenuti provenienti da universi differenti. La nuova "frattura" permette di andare a caccia di reperti nel mondo di Angry Birds, con personaggi come Red e i suoi compagni che prendono vita all'interno di Two Point County. Ci saranno anche i maiali a intrattenere i visitatori.

Tra le novità principali c'è Piggy Island, una nuova area esplorabile ricca di punti di interesse e manufatti a tema. L'aggiornamento include inoltre nuovi oggetti decorativi, articoli per il negozio di souvenir e vari elementi interattivi per il museo.

Parallelamente, è stato introdotto anche un aggiornamento stagionale dedicato alla primavera che aggiunge nuove aree come le Easter Isles, con attività e scoperte legate alla stagione della fioritura, tra cui creature "soffici" appena uscite dal letargo e nuovi tipi di visitatori, come i cacciatori di uova. Il museo può essere arricchito con decorazioni a tema, chioschi di dolci e altri elementi che contribuiscono a creare un'atmosfera coloratissima.

L'aggiornamento porta anche tanti miglioramenti generali all'esperienza di gioco: nuove ricompense, oggetti da usare per decorare per gli spazi esterni e un ampliamento delle esposizioni acquatiche.