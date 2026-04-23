Two Point Museum annuncia il DLC Arte‑Fatti con tante parodie di opere reali

SEGA e Two Point Studios hanno annunciato Arte‑Fatti, la nuova espansione di Two Point Museum. Il DLC sarà disponibile dal 7 maggio su PC, Xbox Series X|S e PS5, mentre la versione per Nintendo Switch 2 arriverà successivamente.

Arte‑Fatti trasforma la Contea di Two Point in un museo vivace e surreale, dove i giocatori, nei panni di curatori, possono collezionare e commissionare opere d'arte ispirate ai grandi classici, reinterpretati in stile Two Point. Tra le parodie più riuscite spiccano Gotico Pointiano (rivisitazione di Gotico Americano con i Gubbins), La persistenza della mozzarella (omaggio a Dalí con pizze al posto degli orologi) e la Serie di maiali da tartufo d'oro (la Marilyn di Warhol reimmaginata con cinghiali).