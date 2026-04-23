Two Point Museum annuncia il DLC Arte‑Fatti con tante parodie di opere reali

SEGA e Two Point Studios hanno annunciato Arte‑Fatti, la nuova espansione di Two Point Museum. Il DLC sarà disponibile dal 7 maggio su PC, Xbox Series X|S e PS5, mentre la versione per Nintendo Switch 2 arriverà successivamente.
Arte‑Fatti trasforma la Contea di Two Point in un museo vivace e surreale, dove i giocatori, nei panni di curatori, possono collezionare e commissionare opere d'arte ispirate ai grandi classici, reinterpretati in stile Two Point. Tra le parodie più riuscite spiccano Gotico Pointiano (rivisitazione di Gotico Americano con i Gubbins), La persistenza della mozzarella (omaggio a Dalí con pizze al posto degli orologi) e la Serie di maiali da tartufo d'oro (la Marilyn di Warhol reimmaginata con cinghiali).
Le altre novità
Oltre alle opere statiche, il DLC introduce installazioni e performance interattive, come il frenetico Spettacolo Schizzotecnico, ispirato a un celebre video musicale anni '80. La nuova stanza dell'atelier permette di creare opere originali composte da più strati, scegliendo mezzi espressivi e specialisti con tratti specifici. Le spedizioni guidate dall'Album di Zara Fitzpocket ampliano ulteriormente le possibilità creative, permettendo agli artisti di apprendere nuove emozioni da evocare nei visitatori.
Con innumerevoli combinazioni possibili, dalle sculture monumentali agli omini stilizzati, il museo diventa un luogo imprevedibile, dove l'arte può portare grandi soddisfazioni... e qualche inevitabile pasticcio.
Riepilogando, questi sono i contenuti inclusi nel DLC Two Point Museum - Arte‑Fatti:
- Una nuovissima sede museale: Porto Mudundeena
- Un nuovo tipo di specialisti: specialisti d'arte
- Una mappa delle spedizioni inesplorata: Album di Zara
- Oltre 27 opere d'arte, anche famose
- Nuovi oggetti nel negozio souvenir
- Nuovi oggetti a tema al bar
- Cinque nuove esposizioni di arte interattiva
- Nuovi oggetti e decorazioni a tema
- Nuova stanza atelier per creare opere d'arte originali