Un video rivela le novità di Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Ubisoft ha pubblicato un video che presenta le novità Assassin's Creed: Black Flag Resynced, l'atteso remake del capitolo della saga pubblicato originariamente nel 2013, che come ormai sappiamo sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 9 luglio.

Il rifacimento sarà principalmente tecnico, ma non solo: Resynced è stato ridisegnato per girare sulla più recente e potente versione del motore grafico AnvilNext, dunque sul piano delle tecnologie si tratta di un Assassin's Creed moderno a tutti gli effetti.

Dai personaggi gli scenari, le differenze rispetto all'originale Black Flag appaiono sostanziali. Anche le sequenze di intermezzo sono state rifatte e mostrano i protagonisti con un grado di realismo e animazioni facciali davvero notevoli.

Insomma, sarà possibile rivivere la storia del gioco, che chiaramente non è stata modificata, nell'ambito di un'esperienza dotata di un look & feel completamente diverso, rinnovato e assolutamente spettacolare.