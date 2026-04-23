Un video rivela le novità di Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Ubisoft ha pubblicato un video che presenta le novità Assassin's Creed: Black Flag Resynced, l'atteso remake del capitolo della saga pubblicato originariamente nel 2013, che come ormai sappiamo sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 9 luglio.
Il rifacimento sarà principalmente tecnico, ma non solo: Resynced è stato ridisegnato per girare sulla più recente e potente versione del motore grafico AnvilNext, dunque sul piano delle tecnologie si tratta di un Assassin's Creed moderno a tutti gli effetti.
Dai personaggi gli scenari, le differenze rispetto all'originale Black Flag appaiono sostanziali. Anche le sequenze di intermezzo sono state rifatte e mostrano i protagonisti con un grado di realismo e animazioni facciali davvero notevoli.
Insomma, sarà possibile rivivere la storia del gioco, che chiaramente non è stata modificata, nell'ambito di un'esperienza dotata di un look & feel completamente diverso, rinnovato e assolutamente spettacolare.
Non solo grafica, dicevamo
Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra anteprima, Assassin's Creed: Black Flag Resynced non è un semplice remake, bensì include miglioramenti che si spingono al di là del comparto tecnico e abbracciano diversi aspetti del gameplay.
Ci sono ad esempio missioni e specifici aspetti che sono stati ottimizzati per l'occasione, perché magari in origine non funzionavano così bene o potevano risultare frustranti o fastidiosi, ma soprattutto gli sviluppatori hanno rivisto il sistema di combattimento.
L'obiettivo in questo caso era quello di enfatizzare la componente action dell'esperienza, andando a modificare alcuni degli aspetti che caratterizzavano gli scontri corpo a corpo ma anche le meccaniche di lotta dalla distanza e naturalmente le battaglie navali.