Assassin's Creed: Black Flag Resynced presentato con un trailer e ha già una data d'uscita

Come ampiamente preannunciato, Ubisoft ha svelato Assassin's Creed: Black Flag Resynced con un trailer di gameplay, svelando la data d'uscita ufficiale : 9 luglio 2026. In realtà l'esistenza del gioco non era un segreto per nessuno, viste le notizie emerse negli scorsi giorni, che avevano mostrato anche il gameplay. La data stessa era già stata anticipata , ma almeno ora c'è l'ufficialità.

Un gioco profondamente rinnovato

Il trailer di presentazione svela in modo spettacolare le molte novità introdotte nel gioco, tra lato grafico completamente rinnovato, nuovi contenuti e quant'altro.

La storia rimane sempre quella, con il giocatore che vestirà i panni di Edward Kenway, capitano della Jackdaw, in un'avventura piratesca di ampio respiro, che si inserisce nell'eterno scontro tra assassini e templari.

Tra le novità, è stato raccontato che il combattimento è stato riprogettato per rendere gli scontri più dinamici, dando più spazio alle parate e agli abbattimenti, mentre la furtività e il parkour sono stati migliorati per rendere più fluide le fughe e gli assassinii. Se volete più dettagli, leggete la nostra anteprima.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced utilizza l'ultima versione del motore Anvil e stupirà i giocatori tra panorami mozzafiato, mari in tempesta, relitti sommersi e fitte giungle tropicali. "Grazie a funzionalità come Dolby Atmos e ray tracing, ogni scena è più coinvolgente e restituisce tutta la bellezza del mondo." Ci spiega la descrizione ufficiale.

Per il resto, ecco anche i requisiti ufficiali PC, presi dalla pagina Steam del gioco: