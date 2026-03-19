Solo iPhone nelle prime 4 posizioni: Apple domina la classifica degli smartphone più venduti in Europa

Nei mercati considdetti più maturi, come Nord America ed Europa, sono i dispositivi di fascia alta a trainare le vendite. Al contrario, in aree come America Latina, Medio Oriente e Africa prevalgono modelli più accessibili, spesso ancora basati su connettività 4G.

La classifica dei modelli di smartphone più venduti nel 2025

Nel Nord America e in Euripa, Apple domina in modo netto, occupando quattro delle cinque posizioni tra i modelli più spediti. L'iPhone 16 5G guida la classifica, mentre Samsung compare con un solo dispositivo: il Galaxy A16 5G in Nord America e il Galaxy S25 in Europa.

La classifica dei modelli di smartphone più venduti nel 2025, divisa per regioni

In Cina, Apple riesce a piazzare tutti e cinque i modelli più venduti. Si tratta di un mercato chiave, che da solo rappresenta circa metà delle spedizioni globali. Qui però la crescita è stata spinta da un ciclo di aggiornamento particolarmente attivo, con una domanda crescente per dispositivi premium. In questo contesto, l'iPhone 16 Pro Max 5G risulta il modello più venduto, segnalando una preferenza marcata per le versioni di fascia più alta.

Nell'area Asia Pacifico, esclusa la Cina, la crescita dei volumi Apple è legata soprattutto a Paesi come Giappone e India, oggi tra i mercati più rilevanti per l'azienda dopo gli Stati Uniti. In particolare, l'iPhone 16e si è distinto per le vendite in Giappone, che da solo ha rappresentato oltre un terzo dei volumi globali del modello.

Scenario diverso in America Latina e nelle regioni MEA, dove i modelli più venduti sono tutti basati su rete 4G. Qui oltre il 60% degli smartphone distribuiti nel 2025 rientra ancora in questa categoria. Samsung guida il mercato con la serie Galaxy A, in particolare con i modelli A06 e A16, mentre Xiaomi si posiziona tra i primi cinque grazie al Redmi 14C. In America Latina trova spazio anche Motorola con il Moto G05, mentre in Medio Oriente e Africa emergono marchi come Tecno con Pop 9 e Camon 40. Di Tecno abbiamo parlato anche su queste pagine, per il concept di smartphone ultrasottile che diventa anche una specie di reflex con i suoi moduli.