Meta cambia idea subito: il supporto VR per Horizon Worlds non terminerà

Come vi abbiamo segnalato ieri, 18 marzo, Meta ha deciso di terminare il supporto per la versione VR di Horizon Worlds . O per meglio dire aveva deciso. La compagnia ha infatti cambiato idea all'improvviso poiché molti fan hanno espresso il proprio dispiacere per la decisione.

Cosa ha detto Bosworth su Horizon Worlds

Bosworth spiega, in risposta a un Q&A: "Abbiamo appena deciso, proprio oggi in realtà, che continueremo a far funzionare Horizon Worlds in VR, unicamente per i giochi già disponibili. Non saranno aggiunti altri contenuti, però.

Horizon Worlds rimarrà accessibile quindi tramite Quest, ma Meta continuerà a puntare più sul mercato mobile, poiché - come spiega Bosworth - è lo spazio dove sono già presenti il grosso dei creativi e degli utenti.

Sebbene la compagnia abbia deciso di fare un passo indietro, è chiaro che il metaverso in versione realtà virtuale non ha riscontrato il successo sperato. La divisione Reality Labs di Meta (che si occupa anche di prodotti di realtà aumentata come smart glasses e di alcune ricerche in ambito IA) ha perso 73 miliardi sin dal 2021, ovvero l'anno in cui Facebook (la compagnia, non il social media) è diventato Meta.

Secondo IDC, una azienda di analisi del mercato tech, i visori Quest hanno subito un calo delle vendite del 16% anno su anno dal 2024 al 2025, rendendo chiaro che questa tecnologia non può competere con gli smartphone. L'app di Horizon Worlds per mobile, secondo i dati di Appfigures, è stata scaricata 45 milioni di volte in tutto il mondo su iOS e Android, con 1,5 milioni nei primi mesi del 2026 (+53% anno su anno): è chiaro che puntare sugli smartphone è la scelta migliore per Meta.

Segnaliamo infine che Meta prepara una nuova ondata di licenziamenti: fino al 20% del personale tagliato per sostenere investimenti in IA.