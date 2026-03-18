PS5 Slim in offerta su AliExpress: risparmia con i codici sconto dedicati sia sulla versione Digital sia sulla versione con Disco

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante per chiunque sia alla ricerca di una nuova console Sony: PS5 Slim, sia in versione Digital che in versione con Disco, è in offerta.

PS5 Slim rappresenta l'evoluzione del design originale di Sony, offrendo una struttura più compatta e leggera senza sacrificare la potenza hardware. Con una riduzione del volume di oltre il 30%, questa console si adatta meglio agli spazi ridotti.