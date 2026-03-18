PS5 Slim in offerta su AliExpress: risparmia con i codici sconto dedicati sia sulla versione Digital sia sulla versione con Disco

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante per chiunque sia alla ricerca di una nuova console Sony: PS5 Slim, sia in versione Digital che in versione con Disco, è in offerta.
- PS5 Slim Digital: risparmia 30€ con codice sconto MULTI30 (o ITAS30), prezzo finale di 367,80€
- PS5 Slim Disco: risparmia 60€ con codice sconto MULTI60 (o ITAS60), prezzo finale di 401,50€
PS5 Slim rappresenta l'evoluzione del design originale di Sony, offrendo una struttura più compatta e leggera senza sacrificare la potenza hardware. Con una riduzione del volume di oltre il 30%, questa console si adatta meglio agli spazi ridotti.
Ulteriori dettagli sulle console
La differenza principale tra le due varianti risiede nella gestione dei supporti fisici. La versione con Vano Disco include l'unità Ultra HD Blu-ray preinstallata, permettendo di utilizzare giochi su disco e film in 4K. La versione Digital, invece, presenta un profilo simmetrico ed è priva del lettore, affidandosi esclusivamente al PlayStation Store per l'acquisto dei contenuti.
Entrambi i modelli vantano un aumento dello storage interno garantendo più spazio per la propria libreria digitale. Scegliere tra le due dipende quindi solo dalla preferenza tra il possesso fisico dei titoli o la comodità del formato puramente digitale.